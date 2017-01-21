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Полицейские застрелили на востоке российской столицы подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена. При задержании мужчина оказал активное сопротивление и угрожал взорвать гранату, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Уточняется, что сотрудники МУРа установили личность подозреваемого в покушении на убийство и его местонахождение в ходе оперативных мероприятий. При задержании он оказал сопротивление и угрожал похожим на гранату предметом. Полицейским пришлось применить табельной оружие. Злоумышленник скончался от полученного ранения, отметили в пресс-службе.

Уточняется, что убитый гражданин подозревается в нападении и расстреле предпринимателя в центре Москвы. Инцидент произошел вечером 18 января, отмечает агентство. Злоумышленник выстрелил из огнестрельного оружия в голову бизнесмена, который, будучи за рулем автомобиля Lexus, остановился на светофоре. После этого преступник скрылся с места происшествия на Mercedes, который позже нашли в результате объявленного плана "Перехват". Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту покушения на убийство и незаконного оборота оружия следователи возбудили уголовное дело. Операцию по задержанию преступника проводили полицейские совместно с бойцами Росгвардии.

На месте, где застрелили злоумышленника, работает следственно-оперативная группа и проводятся необходимые мероприятия, заключает ТАСС.