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Трамп частично приостановил выполнение реформы здравоохранения Obamacare

, ИА "Амител"
В пресс-службе американского президента уже заявили о необходимости "облегчения бремени" реформы здравоохранения

Фото: trueviralnews.com

Американский президент Дональд Трамп в первые часы своей работы в Белом доме подписал исполнительный указ, который облегчает действующие для госучреждений нормативные требования, введенные законом о доступном медстраховании, на основании которого работает программа Obamacare, пишет ТАСС.

Подписание проходило в Овальном кабинете при участии журналистов и телекамер. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что указ главы государства направлен на "облегчение бремени" Obamacare с целью последующей отмены этой реформы, проведенной предшественником республиканца Бараком Обамой.

В тексте документа сказано, что Трамп указал федеральным ведомствам гарантировать "эффективное выполнение" этого закона, принимая при этом все соответсвующие нормам действия для того, чтобы "минимизировать экономическое и регуляционное бремя" Obamacare. Республиканец считает, что это позволит властям США "создать более свободный и открытый рынок медстрахования".

Агентство напоминает, что разработанная предыдущим президентом инициатива была направлена на снижение стоимости страховки, в том числе за счет выделения государственных субсидий. Отмена реформы здравоохранения была одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Он со своими однопартийцами заявляет, что Obamacare привела к возникновению монополий страховых компаний в ряде штатов. Также страховка перестает быть доступной по цене.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс заявлял, что в первые дни своего президентства Трамп подпишет ряд президентских указов. Целью республиканца является "добиться принятия такого закона, который понизит расходы на медицинское страхование и сделает медицинское страхование доступным для всех", отметил вице-президент.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.01.2017 11:02
- гость -

Так может дойти и до приостановки помощи киевским властям.

0  0
21.01.2017 11:17
Кока-кольщик

Так может дойти и до приостановки помощи киевским властям.

так-то вполне естественно: он сокращает расходы.

0  0
21.01.2017 11:48
Дятел

Американцы уже рады. Первый указ - лобби страховых компаний в чистом виде.

З.Ы. Бизнесмен.

Американцам в больницах бесплатно тож скоро только анальгин с зеленкой)))

0  0
21.01.2017 11:56
- гость -

21.01.2017 11:48 Дятел

Ага. Будет как в Европе.

0  0
21.01.2017 12:18
гость

когда уже россиянами займутся. Трамп всю речь построил на любви к простому народу, власть переходит к народу. А наши "слуги" вспоминают о народе, когда им надо сохранить свое богатство, да пролезть во власть

0  0
21.01.2017 12:36
- гость -

Молодец, что заботится об американском народе американский президент.

0  0
21.01.2017 12:43
- гость -

Один начал реформу, второй продолжил. В целом, хорошее дело для американцев сделали. Равняются на нас.

0  0
21.01.2017 12:45
- гость -

Президент США Дональд Трамп вскоре после инаугурации подписал свой первый указ в качестве главы государства. Документ касается реформирования программы доступного медицинского обслуживания Obamacare, введенной бывшим президентом Бараком Обамой.

Как передает Reuters, указ призывает глав соответствующих ведомств использовать свои полномочия, чтобы "отменить, отложить или отсрочить исполнение закона о здравоохранении", чтобы снизить бюджетную нагрузку на штаты.

Кроме того, в документе говорится, что необходимо "поощрять развитие свободного и открытого рынка в экономических отношениях между штатами для предоставления услуг здравоохранения и медицинского страхования".

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, в свою очередь, отметил, что указ "облегчит бремя Obamacare", однако не уточнил детали документа. При этом Спайсер добавил, что уже на следующей неделе состоится первое еженедельное обращение Трампа к нации.В начале января вице-президент США Майк Пенс объявил о том, что первым шагом будущего главы государства Дональда Трампа в Белом доме после инаугурации станет отмена программы доступного медицинского обслуживания. "Тут идет речь о жизнях людей. Мы говорим о семьях. Но, с другой стороны, речь идет о политике в сфере здравоохранения, которая была провальной с самого начала", - подчеркнул Пенс.

Пенс также отметил, что после отмены Obamacare будет необходим "упорядоченный переход к лучшей системе здравоохранения".

Отмена Obamacare являлась одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Критикуя действующую администрацию, он называл программу катастрофической ошибкой, а также заявлял, что с Хиллари Клинтон доступное медицинское обслуживание еще большим грузом ляжет на плечи американских граждан.

0  0
21.01.2017 12:56
- гость -

Хорошо, когда имеется возможность читать оригинал, а не безымянных пропагандистов с вырванными из текста фразами, корректируемыми комментариями....

0  0
21.01.2017 13:58
- гость -

Вот это попер, что будет через год....

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