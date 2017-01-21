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Полицейские в Бийске задержали мужчину без определенного места жительства, которого подозревают в совершении разбоя с применением ножа, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что злоумышленником оказался случайный знакомый сердобольного бийчанина, которого он пустил переночевать, а позже с трудом смог выставить. Несколько дней спустя непрошеный гость вновь появился на пороге дома и стал требовать у хозяина жилья деньги. После того, как мужчина отказал, бездомный схватил со стола кухонный нож, поставил его к горлу жертвы и настойчивее повторил свое требование.

Испугавшись за свою безопасность, бийчанин отдал злоумышленнику все деньги, что были у него дома, а после ухода бомжа выяснил, что из кладовой веранды также пропала бензопила.

По факту разбойного нападения с применением предметов в качестве оружия было возбуждено дело. Несмотря на то, что у полицейских было точное описание подозреваемого, им понадобилось время, чтобы найти бездомного.

Сейчас злоумышленник арестован, а похищенная бензопила изъята. Расследование дела продолжается.