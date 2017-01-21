Фото: taspride.com
С официального сайта Белого дома удалили разделы об ЛГБТ-сообществе и проблеме изменения климата. Они исчезли 20 января, после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС.
Отмечается, что обе темы занимали важное место в повестке бывшего американского лидера Барака Обамы.
На странице, посвященной лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, размещались публикации законодательных инициатив и новостей о судебных решениях, которые призваны защитить права меньшинств. Уточняется, что именно в период президентства Обамы в США узаконили однополые браки. Теперь аббревиатура ЛГБТ совсем не упоминается на сайте Белого дома.
Вместо вкладке о борьбе с глобальным потеплением посетители ресурса могут увидеть план республиканца по улучшению энергетического сектора страны. Новый глава администрации США, согласно опубликованным данным, считает необходимым отменить регулирование, которое ранее ввели с целью реализации инициатив Обамы по климату. В материалах сказано, что при Трампе Штаты станут больше использовать энергоресурсы, которые произведены в стране, а Агентство по охране окружающей среды "сосредоточится на своей основной миссии — защите воздуха и воды".
Также на этой странице сказано: "Президент Трамп стремится к упразднению вредных и ненужных стратегий, таких как "План работ по климату" и "Правила использования водных ресурсов США"".
Комментарии
казимир в печали. удары судьбы от трампа день за днем
новый курс понимаешьли
Пропал теперь наш друг с причиндалами от фаберже цвета турецких помидоров и вялой морквой. Лишился заокеанской поддержки.
бося сосущий у Эдички лимон в печали
Да и радужных из группы поддержки босса2014 тоже не видать
12:59 Ты почитай стенограмму выступления Трампа, замени США на РФ и не отличить от Путина.
А чего радуемся? Сейчас он месторождения расконсервирует и ценник на нефть устремится к нулю. И станет ясно, кто есть великая держава и про многополярный мир и пр.
21.01.2017 13:35 2
У них есть, что расконсервировать? США не входят в список стран с большими запасами нефти.
Оказывается Трамп не любит радужных. Вся наша горсдура в трауре.
"Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего." Библия (Первое послание к Коринфянам 6:9-11)
Таки в Мексиканском заливе есть
Анонимно 21 января 2017 г. 13:46 Библия (Первое послание к Коринфянам 6:9-11)
фух, я уж думал из предвыборной программы Трампа
Гнетущая весть для либерастов.
21.01.2017 13:47 2
В Мексиканском есть для самих США, но периодически буровые выгорают, так как много сопутствующих газов. С экологией там уже катастрофичная ситуация.
- гость - 21 января 2017 г. 13:42 США входит в тройку стран с самой большой добычей нефти.
- гость - 21 января 2017 г. 13:50 Гнетущая весть для либерастов.
это мысль свойственна для поцреота любящего барский сапог в своей "колыбели")
2 кто это? Цель копирования ника?
этА*
- гость - 21 января 2017 г. 13:52 21.01.2017 13:47 2
В Мексиканском есть для самих США, но периодически буровые выгорают, так как много сопутствующих газов. С экологией там уже катастрофичная ситуация.
скока выгорело?
поищи, узнаешь
21.01.2017 13:54 - гость -
Текущая добыча и запасы мало коррелируют между собой.
- гость - 21 января 2017 г. 13:54 2 кто это? Цель копирования ника?
Теперь это буду я! А чё хотел то?
- гость - 21 января 2017 г. 13:57 поищи, узнаешь
Сам ищи!
Миллиардер Трамп зимой выгнал из дома, где они прожили 8 лет, семью негров! Перепост!
Волей большенства американских выборщиков,правами,данными мне Конституцией США,по многочисленным прозьбам и обращениям граждан,с 22 ЯНВАРЯ 2017 года ,Запрещаю комментатарам под НИКАМИ CALIBR,дятел,Anarchy,Deckman,Барсук,Гонец из Пензы,Массаж мозга,Serg 1,Трубу Шалал и прочим,работу на платной основе с Госдепартаментом США,испольльзование данных ников,-ВЫ УВОЛЕНЫ!!!
Вы опешили? Serg 1 - это же Сам, вынуждающий людей пользоваться анонимными браузерами.
to TRAMP Без баночек джема и печенья?
По сабжу - от трижды женатого, имеющего и любящего пятерых детей и кучу внуков что можно ожидать? Всё логично, пока, но, думаю, что его в этом вопросе не сломают.
"Запрещаю комментатарам под НИКАМИ CALIBR,дятел,Anarchy,Deckman,Барсук,Гонец из Пензы,Массаж мозга,Serg 1,Трубу Шалал и прочим,работу на платной основе с Госдепартаментом США,испольльзование данных ников,-ВЫ УВОЛЕНЫ!!!" ----------- дурачок
Вместо вкладкИ( родительный падеж) о борьбе с глобальным потеплением
Массаж мозга 21 января 2017 г. 15:25 ++++++++++ Полагаю ,Барсук ему на писю наступил ) - до сих пор в бо-бо даже в отсутствии оного на форуме где-то как с полгода. А вот на что наступил Serg-1 ,весь в сомнениях - весовая категория названных между лёгкой и тяжёлой , скорей всего -на мозг.
Массаж мозга 21 января 2017 г. 15:25
ну какой вы умный, просто поражаюсь
21.01.2017 16:20 CALIBR
Зафабержерил, так зафабержерил. Весь Амик надрывается от истерических приступов хохота
Да ты бы за весь АМИК не голосил так безответственно - отвечай за себя и своих тараканов,это будет справедливей.