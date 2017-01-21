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Раздел об ЛГБТ-сообществе удалили с сайта Белого дома

, ИА "Амител"
Также удален раздел о проблеме изменения климата

Фото: taspride.com

С официального сайта Белого дома удалили разделы об ЛГБТ-сообществе и проблеме изменения климата. Они исчезли 20 января, после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС.

Отмечается, что обе темы занимали важное место в повестке бывшего американского лидера Барака Обамы.

На странице, посвященной лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, размещались публикации законодательных инициатив и новостей о судебных решениях, которые призваны защитить права меньшинств. Уточняется, что именно в период президентства Обамы в США узаконили однополые браки. Теперь аббревиатура ЛГБТ совсем не упоминается на сайте Белого дома.

Вместо вкладке о борьбе с глобальным потеплением посетители ресурса могут увидеть план республиканца по улучшению энергетического сектора страны. Новый глава администрации США, согласно опубликованным данным, считает необходимым отменить регулирование, которое ранее ввели с целью реализации инициатив Обамы по климату. В материалах сказано, что при Трампе Штаты станут больше использовать энергоресурсы, которые произведены в стране, а Агентство по охране окружающей среды "сосредоточится на своей основной миссии — защите воздуха и воды".

Также на этой странице сказано: "Президент Трамп стремится к упразднению вредных и ненужных стратегий, таких как "План работ по климату" и "Правила использования водных ресурсов США"".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.01.2017 12:32
- гость -

казимир в печали. удары судьбы от трампа день за днем

0  0
21.01.2017 12:39
NiGHT

новый курс понимаешьли

0  0
21.01.2017 12:41
- гость -

Пропал теперь наш друг с причиндалами от фаберже цвета турецких помидоров и вялой морквой. Лишился заокеанской поддержки.

0  0
21.01.2017 12:48
- гость -

бося сосущий у Эдички лимон в печали

0  0
21.01.2017 12:59
12:41

Да и радужных из группы поддержки босса2014 тоже не видать

0  0
21.01.2017 13:02
2

12:59 Ты почитай стенограмму выступления Трампа, замени США на РФ и не отличить от Путина.

0  0
21.01.2017 13:35
2

А чего радуемся? Сейчас он месторождения расконсервирует и ценник на нефть устремится к нулю. И станет ясно, кто есть великая держава и про многополярный мир и пр.

0  0
21.01.2017 13:42
- гость -

21.01.2017 13:35 2

У них есть, что расконсервировать? США не входят в список стран с большими запасами нефти.

0  0
21.01.2017 13:44
- гость -

Оказывается Трамп не любит радужных. Вся наша горсдура в трауре.

0  0
21.01.2017 13:46
Анонимно

"Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего." Библия (Первое послание к Коринфянам 6:9-11)

0  0
21.01.2017 13:47
2

Таки в Мексиканском заливе есть

0  0
21.01.2017 13:48
- гость -

Анонимно 21 января 2017 г. 13:46 Библия (Первое послание к Коринфянам 6:9-11)

фух, я уж думал из предвыборной программы Трампа

0  0
21.01.2017 13:50
- гость -

Гнетущая весть для либерастов.

0  0
21.01.2017 13:52
- гость -

21.01.2017 13:47 2

В Мексиканском есть для самих США, но периодически буровые выгорают, так как много сопутствующих газов. С экологией там уже катастрофичная ситуация.

0  0
21.01.2017 13:54
- гость -

- гость - 21 января 2017 г. 13:42 США входит в тройку стран с самой большой добычей нефти.

0  0
21.01.2017 13:54
- гость -

- гость - 21 января 2017 г. 13:50 Гнетущая весть для либерастов.

это мысль свойственна для поцреота любящего барский сапог в своей "колыбели")

0  0
21.01.2017 13:54
- гость -

2 кто это? Цель копирования ника?

0  0
21.01.2017 13:54
- гость -

этА*

0  0
21.01.2017 13:55
- гость -

- гость - 21 января 2017 г. 13:52 21.01.2017 13:47 2

В Мексиканском есть для самих США, но периодически буровые выгорают, так как много сопутствующих газов. С экологией там уже катастрофичная ситуация.

скока выгорело?

0  0
21.01.2017 13:57
- гость -

поищи, узнаешь

0  0
21.01.2017 13:59
- гость -

21.01.2017 13:54 - гость -

Текущая добыча и запасы мало коррелируют между собой.

0  0
21.01.2017 14:00
2

- гость - 21 января 2017 г. 13:54 2 кто это? Цель копирования ника?

Теперь это буду я! А чё хотел то?

0  0
21.01.2017 14:00
2

- гость - 21 января 2017 г. 13:57 поищи, узнаешь

Сам ищи!

0  0
21.01.2017 14:08
гость

Миллиардер Трамп зимой выгнал из дома, где они прожили 8 лет, семью негров! Перепост!

0  0
21.01.2017 14:26
ТRAMP

Волей большенства американских выборщиков,правами,данными мне Конституцией США,по многочисленным прозьбам и обращениям граждан,с 22 ЯНВАРЯ 2017 года ,Запрещаю комментатарам под НИКАМИ CALIBR,дятел,Anarchy,Deckman,Барсук,Гонец из Пензы,Массаж мозга,Serg 1,Трубу Шалал и прочим,работу на платной основе с Госдепартаментом США,испольльзование данных ников,-ВЫ УВОЛЕНЫ!!!

0  0
21.01.2017 14:31
- гость -

Вы опешили? Serg 1 - это же Сам, вынуждающий людей пользоваться анонимными браузерами.

0  0
21.01.2017 14:34
Liberast

to TRAMP Без баночек джема и печенья?

0  0
21.01.2017 14:55
Foxie

По сабжу - от трижды женатого, имеющего и любящего пятерых детей и кучу внуков что можно ожидать? Всё логично, пока, но, думаю, что его в этом вопросе не сломают.

0  0
21.01.2017 15:25
Массаж мозга

"Запрещаю комментатарам под НИКАМИ CALIBR,дятел,Anarchy,Deckman,Барсук,Гонец из Пензы,Массаж мозга,Serg 1,Трубу Шалал и прочим,работу на платной основе с Госдепартаментом США,испольльзование данных ников,-ВЫ УВОЛЕНЫ!!!" ----------- дурачок

0  0
21.01.2017 15:46
- гость -

Вместо вкладкИ( родительный падеж) о борьбе с глобальным потеплением

0  0
21.01.2017 16:20
CALIBR

Массаж мозга 21 января 2017 г. 15:25 ++++++++++ Полагаю ,Барсук ему на писю наступил ) - до сих пор в бо-бо даже в отсутствии оного на форуме где-то как с полгода. А вот на что наступил Serg-1 ,весь в сомнениях - весовая категория названных между лёгкой и тяжёлой , скорей всего -на мозг.

0  0
21.01.2017 16:31
- гость -

Массаж мозга 21 января 2017 г. 15:25

ну какой вы умный, просто поражаюсь

0  0
21.01.2017 16:45
- гость -

21.01.2017 16:20 CALIBR

Зафабержерил, так зафабержерил. Весь Амик надрывается от истерических приступов хохота

0  0
21.01.2017 16:52
CALIBR

Да ты бы за весь АМИК не голосил так безответственно - отвечай за себя и своих тараканов,это будет справедливей.

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