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Американский президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в пятницу, 20 января, на Балу Свободы после инаугурации исполнили свой первый танец в качестве хозяев Белого дома. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Politico.
"Мы это сделали, мы сделали это", — обратился Трамп к присутствующим гостям, отметив, что изначально республиканцу говорили, что у него нет шансов. "Но мы знали, что мы победим. И мы победили. И сегодня у нас был великий день", — цитирует издание нового президента США.
Также он поблагодарил всех сторонников за поддержку и высказал особую признательность своей супруге. Трамп пообещал гостям, что "многое случится в течение следующих нескольких недель", и добавил: "Вы будете очень счастливы".
Издание отмечает, что Мелания была одета в платье цвета слоновой кости. Эксклюзивную модель разработал дизайнер Эрве Пьером при участии самой первой леди.
Президентская чета станцевала медленный танец под песню Фрэнка Синатры "Мой путь" (My Way). К ним присоединились вице-президент Майк Пенс с супругой, а также дети из обеих семей.
ТАСС отмечает, что всего в день инаугурации у Трампа запланированы три бала, два из которых проходят в крупнейшем центре для выставок и конференций Вашингтона, а третий, который посвящен ВС страны, состоится в Национальном строительном музее.
Комментарии
Прекрасная пара, достойные люди. Долгожданные и почетные гости. Семейные ценности в пиндостане всегда в почете и на первом месте. Все начинается с семьи - и проблемы и мировосприятие. Жаль, что у В.В.Путина нет супруги, приятно было бы посмотреть на нашего любимого президента вальсирующего после инаугурации.
Даааа!!! Инаугурация есть, возродите балы! Ну, красиво ведь.
Красивая первая леди, особенно по сравнению с бывшей обезьяной
Одна ты верила в меня, А сколько было до тебя, Но ты поверила в мечту, За это я тебя люблю! Трамп пара, ра-ра, ра-ра, ра, Трамп пара, ра-ра, ля-ля, ля…