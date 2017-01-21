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Пассажирский самолет А319 совершил аварийную посадку во Владивостоке, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт регионального МЧС.

Инцидент произошел 20 января в 23:33 по московскому времени в аэропорту Владивостока. Воздушное судно рейса № 5614 вылетело в 23:02 (мск) из Владивостока и направлялось в Петропавловск-Камчатский. Причиной экстренного приземления стало срабатывание датчиков пожарной сигнализации. "Опасного груза на борту не было", — цитирует агентство сообщение.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа. Все люди самостоятельно покинули лайнер и были размещены в аэропорту. Около 3:00 по московскому времени их пересадили на другой самолет, который вылетел по тому же маршруту. За медпомощью никто из пассажиров не обращался. Аэропорт работает в штатном режиме, добавляет агентство.