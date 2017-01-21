Фото: drom.ru

Житель столицы Алтайского края разместил на сайте Drom.ru объявление о продаже самодельного вездехода, который он сделал на базе ВАЗ-2101.

На снимках видно, что о "копейке" в вездеходе напоминает лишь панель приборов, мотор и шильдик. По словам автора объявления, полный привод работает с раздаточной коробкой от ГАЗ-69.

Владелец вездехода утверждает, что транспорт может проехать по снегу, а также "плавать". Стоимость необычной машины на сайте равна 230 тыс. руб, однако автор не прочь поторговаться.