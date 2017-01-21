Фото: drom.ru
Житель столицы Алтайского края разместил на сайте Drom.ru объявление о продаже самодельного вездехода, который он сделал на базе ВАЗ-2101.
На снимках видно, что о "копейке" в вездеходе напоминает лишь панель приборов, мотор и шильдик. По словам автора объявления, полный привод работает с раздаточной коробкой от ГАЗ-69.
Владелец вездехода утверждает, что транспорт может проехать по снегу, а также "плавать". Стоимость необычной машины на сайте равна 230 тыс. руб, однако автор не прочь поторговаться.
Комментарии
Ну так то гусеничнему полный привод не нужен. Лишние затраты.
Надежность ходовой части вызывает сомнения.