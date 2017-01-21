Суббота, 21 Январь, 23:11

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,67
€ 63,73
Brent
$ 51,5
-4°
Обь
40см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Уголовное дело Андрея АрестоваКрещение-2017Взрыв на Бийском олеумном заводе
Новости

Песков заявил, что организация встречи Путина и Трампа займет месяцы

, ИА "Амител"
Сейчас президент США занят американскими делами, отметил пресс-секретарь главы государства

Фото: mediarepost.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречу российского лидера с американским коллегой не стоит ожидать в ближайшие недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BBC.

 

Официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о сроках встречи подчеркнул, что в первую очередь Дональд Трамп занят американскими делами.

Песков отметил, что дату встречи могут обсудить во время телефонного разговора лидеров двух стран.

По его словам, скорее всего можно говорить о встрече в "ближайшие месяцы", однако точных данных о сроках и месте встречи пока нет.

Агентство добавляет, что ранее британские СМИ спекулировали на тему возможной встречи лидеров двух стран в Исландии, но их представители опровергли слухи.

Напомним, Трамп вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

21.01.2017 16:13
CALIBR

Всё верно , Трампу необходимо время,чтобы восстановить боеспособность своих вооружённых сил ,чтобы вести диалог на равных или на полшишки вершок выше с позиции сильного. Ну там,экономику ещё свою подтянуть...

* собственно , неопределённость означает одно : приоритеты до и после выборов поменялись ,в феврале в Америку едет Порошенко, а не Путин. Вроде как так.

0  0
21.01.2017 16:14
- гость -

"Официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о сроках встречи подчеркнул, что в первую очередь Дональд Трамп занят американскими делами." После этой фразы создается впечатление, что Песков пресс-секретарём у Трампа работает.

0  0
21.01.2017 16:18
- гость -

CALIBR зарегистрированный 21 января 2017 г. 16:13

Казимир, ты по прежнему считаешь президента США Дональда Трампа клоуном и скандалом ходячим?

0  0
21.01.2017 16:24
CALIBR

Осподи,когда же модератор обратит внимание на этого дурачка с пластинкой в кастрюле ?

0  0
21.01.2017 16:30
- гость -

Казимир, зачем призываешь модератора? Разве есть какие-то нарушения правил поведения на сайте? Ты скажи честно, ты сейчас сильно локти кусаешь, что обзывался на Трампа или все же надеешься, что все забудется?

0  0
21.01.2017 16:33
CALIBR

Балбесы типа тебя, ни честно,ни пресно не ощущают,поэтому - вектори по палкен штрассе и не заблудись.

0  0
21.01.2017 16:39
Сталинский Сокол

Мир сошел с Ума с Трампом. На всех каналах уже много месяцев только об этом речь. А остальные новости это: На дальнем Востоке штормовое предупреждение. Рыбаков унесло в море. В Москве на уборку снега... Боевики вновь разрушают Пальмиру. Путин в Кремле провел встречу... Путин-Путин-Путин Унд зо вайтер, унд зо вайтер. Скучно. Прошелся сегодня по лесу на лыжах-Красота!!!

0  0
21.01.2017 16:40
Podkop

"в феврале в Америку едет Порошенко" CALIBR, а можно ссылку на офф.сайт США?

0  0
21.01.2017 16:42
- гость -

Podkop зарегистрированный 21 января 2017 г. 16:40

Об этом заявляют только украинские источники.

0  0
21.01.2017 16:46
- гость -

CALIBR зарегистрированный 21 января 2017 г. 16:33

Подожди, дружок. Ты отрицаешь, что обзывал Трампа клоуном и скандалом ходячим?

0  0
21.01.2017 16:48
- гость -

Калибр теперь в пресс-центре Порошенко. Прессуют его там - не судите строго.

0  0
21.01.2017 16:49
CALIBR

Podkop зарегистрированный 21 января 2017 г. 16:40 ++++++++++++++++ Дмитрий Викторович , желаете пристяжным в команде ? Гуглите и обрящете.

0  0
21.01.2017 16:52
- гость -

Калибр, ты облажался. Информация есть только на укросайтах.

0  0
21.01.2017 16:53
- гость -

Один уже обрел, теперь только дустом лечить тараканов.

0  0
21.01.2017 16:54
CALIBR

Информация есть только на укросайтах +++++++++++++++ Тебе лучше знать.

0  0
21.01.2017 16:54
Podkop

Я нагуглил только "планирует организовать встречу", "может отправиться" и т.д.

0  0
21.01.2017 17:03
CALIBR

Ну и в чём проблема ? Нагуглите ещё и то , что члены правительственной делегации были в числе почётных гостей по приглашению ряда конгрессменов-гугль в помощь. * республиканцев,кстати.

0  0
21.01.2017 17:03
CALIBR

на инаугурации.

0  0
21.01.2017 17:09
- гость -

21.01.2017 17:03 CALIBR на инаугурации.

не понятно сие вами написанное, вы еще там что ли?

0  0
21.01.2017 17:10
Podkop

Если кто-то считает, что все они получат аудиенцию у 45-го президента США Дональда Трампа, то он очень ошибаются. Участие в молитвенном завтраке - это оплаченный пропуск в некий элитный клуб, оно носит символичный и статусный характер. Максимум, что ожидает лишь некоторых, особо избранных его участников - пожать руку, постоять рядом или сделать сэлфи с новым хозяином Белого Дома. А потом выложить в социальную сеть, как это сделал Михаил Саакашвили.

0  0
21.01.2017 17:12
Podkop

ну и ещё Входной билет на сей завтрак обойдется в астрономическую сумму, которая значительно превосходит годовую депутатскую зарплату. В предыдущие инаугурации цены за участие в церемонии колебались от 20 тыс. до 150 тыс. долларов. Как и многие люди в разных странах, часть украинских элит сделала ставку на победу Хиллари Клинтон, но выиграл ее конкурент Дональд Трамп. И теперь в массовом порядке наши политики летят в Вашингтон, чтобы своим присутствием подтвердить собственную преданность новому лидеру США, не скупясь для этого ни на какие суммы. Причина здесь проста: не дать никому в окружении Трампа даже повода для того, чтобы в адрес кое-кого были произнесены слова - мол, даже на инаугурацию не прилетели, не уважают...

0  0
21.01.2017 17:17
- гость -

21.01.2017 17:03 CALIBR

И что? Какое отношение конгрессмены имеют к встрече с Трампом?

0  0
21.01.2017 17:21
CALIBR

Украинский дипломат предпочел оставить в тайне детали беседы с Трампом, лишь отметив, что их разговор состоялся за два дня до церемонии инаугурации и прошел в позитивном ключе, заверив, что тема Украины у новой президентской администрации не останется без внимания. https://www.rusdialog.ru/news/93929_1484983134 Депутаты, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж прилетели в США на инаугурацию Дональда Трампа, Участие в инаугурации 20 января подтвердил нардеп от «Радикальной партии Олега Ляшко» Андрей Артеменко. «Меня пригласили мои коллеги конгрессмены-республиканцы в США именно в эти дни для обсуждения развития американо-украинских отношений и для организации с их участием нескольких встреч с ключевыми людьми из команды Трампа», Нардеп от «Оппозиционного блока» Сергей Кивалов ночью 19 января написал в Фейсбуке, что вылетел в Вашингтон на инаугурацию. «Вылетел на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Для меня было значимо получить личное приглашение администрации на это знаменательное событие как для Соединенных Штатов, так и для Украины», — написал Кивалов.

0  0
21.01.2017 17:23
CALIBR

Какое отношение конгрессмены имеют к встрече с Трампом? +++++++++++++++ Такое , что деньги и политика любят тишину.Остальное додумывай сам.

0  0
21.01.2017 17:25
- гость -

Совсем чувак записался,. начал открыто постить укробредоСМИ. Там еще Навальный был, хотя его никто не приглашал, но люди заметили в толпе зрителей скромного борца.за свободу. )

0  0
21.01.2017 17:26
Пионер

А почему Воффка на поклон лететь должен? Воффка был, есть и будет, а трамп пришел, трамп уйдет.

0  0
21.01.2017 17:27
Podkop

Кивалова пригласили . Каз, тебе самому не смешно? Не позвали алкоголика петю, Парубия..Где офф.лица страны ошибки?

0  0
21.01.2017 17:43
CALIBR

Podkop , мне по фиг , эти лица глубоко неинтересны. Украинский дипломат,кстати,-посол Украины в Америке В.Чалый . Хочешь правды - напиши ему. https://www.rusdialog.ru/news/93929_1484983134

0  0
21.01.2017 17:44
ckfdf

А кто-то ожидал другого? Разве только те, кто с подачи глобалистов объявляли Трампа агентом Кремля, ну да что с них, убогих, возьмёшь. Ни Трамп не агент Путина, ни Путин не вассал Америки, а серьёзная встреча серьёзных людей серьёзно и готовится.

0  0
21.01.2017 17:58
- гость -

21.01.2017 17:43 CALIBR

А с нашим послом Трамп не беседовал? Может вам напомнить о телефонном разговоре президентов РФ и США еще за месяц до инагурации.

0  0
21.01.2017 18:32
CALIBR

Вы иногда думайте что хотели донести,а я пока повторюсь : Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США имел беседу с товарищем Трампом за два дня до инаугурации ,там - в США. Вам осталось только узнать свою правду - от пранкеров и сообщить.

0  0
21.01.2017 18:37
Wind

Калибр, так все-таки, какое отношение имеет встреча посла, и прием президента? У вас есть какие-то особые сведения на этот счет?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
22:17
Глава Минтруда заявил о снижении реальных пенсий в ближайшие три года 0
21:12
Очевидцы сообщили сразу о двух пожарах в разных местах в Барнауле 1
20:32
Шесть российских бомбардировщиков атаковали объекты ИГ в Сирии 0
19:55
Идею Трампа о ядерном разоружении прокомментировали в Кремле 0
19:28
Минздрав рассказал о снижении числа пьющих и курящих россиян 5
18:58
Новосибирский пенсионер умер во время рыбалки на Оби 2
18:27
Метель и гололедица ждут жителей Алтайского края 22 января 0
17:56
Песков прокомментировал возможность экстрадиции Сноудена 22
17:28
Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ 1
16:59
Пешехода сбила машина на переходе в Барнауле - очевидцы 0
16:27
Медведев подписал план поддержки экономики на 2017 год 6
15:57
Песков заявил, что организация встречи Путина и Трампа займет месяцы 32
15:27
Барнаулец переделал ВАЗ-2101 в вездеход. Фото 2
14:58
Белоруссия продлила действие новых тарифов на транзит российской нефти 0
14:29
США потребовали от Южной Кореи арестовать и выдать брата Пан Ги Муна 0
13:56
Как это было: первая речь Дональда Трампа в качестве президента США. Видео 39
13:27
Пассажирский самолет А329 экстренно сел во Владивостоке 1
12:53
Трамп с супругой станцевали на балу в честь инаугурации. Видео 4
12:26
Раздел об ЛГБТ-сообществе удалили с сайта Белого дома 34
11:52
Бездомный в Бийске ограбил мужчину, пустившего его переночевать 3
11:24
Правительство на 15 лет сохранило Бийску статус наукограда 5
10:53
Трамп частично приостановил выполнение реформы здравоохранения Obamacare 10
10:24
Московские полицейские застрелили угрожавшего взорвать гранату мужчину 1
09:52
Белый дом подтвердил выход США из Транстихоокеанского партнерства 34
09:23
Барнаульский таксист украл у спящего пассажира телефон - МВД 17
08:56
Трамп подписал первые президентские указы 25
08:26
Более 200 человек задержали в Вашингтоне за беспорядки во время инаугурации 21
07:33
Как это было: вспоминаем, каким был предновогодний Барнаул. Видео 0
07:04
Коттедж с дубовыми лестницами продают Барнауле за 17,8 млн руб. Фото 23
06:32
Он непредсказуем: главные политические предпочтения нового президента США 40
06:01
Ремонт барнаульских дорог будут контролировать федеральные власти 2
05:06
Потепление до нуля градусов обещают в Алтайском крае 21 января 0
01:09
Ученые выяснили, из-за чего на Земле появилась любовь 3
00:11
Нужен мальчик: как вес отца влияет на пол будущего ребенка? 9
23:14
Бесстрашная утка "затроллила" тигра в зоопарке Австралии. Видео 0
22:09
Харьковские власти отказались переименовывать проспект Героев Сталинграда 4
21:07
Новосибирск будет готовиться к паводку в режиме чрезвычайной ситуации 0
20:13
Песков назвал ошибкой утверждение "Трамп - наш человек" 37
20:00
Выбор квартиры: советы специалистов 2
19:49
Спасатели нашли шестерых выживших в накрытом лавиной итальянском отеле 0
19:23
Томский школьник пожаловался в полицию на петербургского активиста Исаева 8
19:09
Коротко о главном: арест Арестова, Арбат в Барнауле и подготовка к паводку
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 января
19:00
Поймать на крючок: под какую музыку приятно дожидаться ответа оператора? 1
18:50
Режиссер МТА Иван Стебунов начал работу над "Иллюзиями" Ивана Вырыпаева 0
18:31
Пользователи сети увидели "русский след" в салюте в честь Трампа в США 1
18:19
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 21 и 22 января? 0
18:06
Волонтеры больше недели разыскивают пропавшую без вести рубцовчанку 0
17:47
Часть трассы перекрыли из-за учений в Алтайском крае 0
17:36
Компания Порошенко Roshen останавливает производство в Липецке 5
17:23
Китайский робот-журналист опубликовал свою первую статью 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.