Фото: mediarepost.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречу российского лидера с американским коллегой не стоит ожидать в ближайшие недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BBC.
Официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о сроках встречи подчеркнул, что в первую очередь Дональд Трамп занят американскими делами.
Песков отметил, что дату встречи могут обсудить во время телефонного разговора лидеров двух стран.
По его словам, скорее всего можно говорить о встрече в "ближайшие месяцы", однако точных данных о сроках и месте встречи пока нет.
Агентство добавляет, что ранее британские СМИ спекулировали на тему возможной встречи лидеров двух стран в Исландии, но их представители опровергли слухи.
Напомним, Трамп вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января.
Комментарии
Всё верно , Трампу необходимо время,чтобы восстановить боеспособность своих вооружённых сил ,чтобы вести диалог на равных или на
полшишкивершок выше с позиции сильного. Ну там,экономику ещё свою подтянуть...
* собственно , неопределённость означает одно : приоритеты до и после выборов поменялись ,в феврале в Америку едет Порошенко, а не Путин. Вроде как так.
"Официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о сроках встречи подчеркнул, что в первую очередь Дональд Трамп занят американскими делами." После этой фразы создается впечатление, что Песков пресс-секретарём у Трампа работает.
CALIBR зарегистрированный 21 января 2017 г. 16:13
Казимир, ты по прежнему считаешь президента США Дональда Трампа клоуном и скандалом ходячим?
Осподи,когда же модератор обратит внимание на этого дурачка с пластинкой в кастрюле ?
Казимир, зачем призываешь модератора? Разве есть какие-то нарушения правил поведения на сайте? Ты скажи честно, ты сейчас сильно локти кусаешь, что обзывался на Трампа или все же надеешься, что все забудется?
Балбесы типа тебя, ни честно,ни пресно не ощущают,поэтому - вектори по палкен штрассе и не заблудись.
Мир сошел с Ума с Трампом. На всех каналах уже много месяцев только об этом речь. А остальные новости это: На дальнем Востоке штормовое предупреждение. Рыбаков унесло в море. В Москве на уборку снега... Боевики вновь разрушают Пальмиру. Путин в Кремле провел встречу... Путин-Путин-Путин Унд зо вайтер, унд зо вайтер. Скучно. Прошелся сегодня по лесу на лыжах-Красота!!!
"в феврале в Америку едет Порошенко" CALIBR, а можно ссылку на офф.сайт США?
Podkop зарегистрированный 21 января 2017 г. 16:40
Об этом заявляют только украинские источники.
CALIBR зарегистрированный 21 января 2017 г. 16:33
Подожди, дружок. Ты отрицаешь, что обзывал Трампа клоуном и скандалом ходячим?
Калибр теперь в пресс-центре Порошенко. Прессуют его там - не судите строго.
Podkop зарегистрированный 21 января 2017 г. 16:40 ++++++++++++++++ Дмитрий Викторович , желаете пристяжным в команде ? Гуглите и обрящете.
Калибр, ты облажался. Информация есть только на укросайтах.
Один уже обрел, теперь только дустом лечить тараканов.
Информация есть только на укросайтах +++++++++++++++ Тебе лучше знать.
Я нагуглил только "планирует организовать встречу", "может отправиться" и т.д.
Ну и в чём проблема ? Нагуглите ещё и то , что члены правительственной делегации были в числе почётных гостей по приглашению ряда конгрессменов-гугль в помощь. * республиканцев,кстати.
на инаугурации.
21.01.2017 17:03 CALIBR на инаугурации.
не понятно сие вами написанное, вы еще там что ли?
Если кто-то считает, что все они получат аудиенцию у 45-го президента США Дональда Трампа, то он очень ошибаются. Участие в молитвенном завтраке - это оплаченный пропуск в некий элитный клуб, оно носит символичный и статусный характер. Максимум, что ожидает лишь некоторых, особо избранных его участников - пожать руку, постоять рядом или сделать сэлфи с новым хозяином Белого Дома. А потом выложить в социальную сеть, как это сделал Михаил Саакашвили.
ну и ещё Входной билет на сей завтрак обойдется в астрономическую сумму, которая значительно превосходит годовую депутатскую зарплату. В предыдущие инаугурации цены за участие в церемонии колебались от 20 тыс. до 150 тыс. долларов. Как и многие люди в разных странах, часть украинских элит сделала ставку на победу Хиллари Клинтон, но выиграл ее конкурент Дональд Трамп. И теперь в массовом порядке наши политики летят в Вашингтон, чтобы своим присутствием подтвердить собственную преданность новому лидеру США, не скупясь для этого ни на какие суммы. Причина здесь проста: не дать никому в окружении Трампа даже повода для того, чтобы в адрес кое-кого были произнесены слова - мол, даже на инаугурацию не прилетели, не уважают...
21.01.2017 17:03 CALIBR
И что? Какое отношение конгрессмены имеют к встрече с Трампом?
Украинский дипломат предпочел оставить в тайне детали беседы с Трампом, лишь отметив, что их разговор состоялся за два дня до церемонии инаугурации и прошел в позитивном ключе, заверив, что тема Украины у новой президентской администрации не останется без внимания. https://www.rusdialog.ru/news/93929_1484983134 Депутаты, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж прилетели в США на инаугурацию Дональда Трампа, Участие в инаугурации 20 января подтвердил нардеп от «Радикальной партии Олега Ляшко» Андрей Артеменко. «Меня пригласили мои коллеги конгрессмены-республиканцы в США именно в эти дни для обсуждения развития американо-украинских отношений и для организации с их участием нескольких встреч с ключевыми людьми из команды Трампа», Нардеп от «Оппозиционного блока» Сергей Кивалов ночью 19 января написал в Фейсбуке, что вылетел в Вашингтон на инаугурацию. «Вылетел на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Для меня было значимо получить личное приглашение администрации на это знаменательное событие как для Соединенных Штатов, так и для Украины», — написал Кивалов.
Какое отношение конгрессмены имеют к встрече с Трампом? +++++++++++++++ Такое , что деньги и политика любят тишину.Остальное додумывай сам.
Совсем чувак записался,. начал открыто постить укробредоСМИ. Там еще Навальный был, хотя его никто не приглашал, но люди заметили в толпе зрителей скромного борца.за свободу. )
А почему Воффка на поклон лететь должен? Воффка был, есть и будет, а трамп пришел, трамп уйдет.
Кивалова пригласили . Каз, тебе самому не смешно? Не позвали алкоголика петю, Парубия..Где офф.лица страны ошибки?
Podkop , мне по фиг , эти лица глубоко неинтересны. Украинский дипломат,кстати,-посол Украины в Америке В.Чалый . Хочешь правды - напиши ему. https://www.rusdialog.ru/news/93929_1484983134
А кто-то ожидал другого? Разве только те, кто с подачи глобалистов объявляли Трампа агентом Кремля, ну да что с них, убогих, возьмёшь. Ни Трамп не агент Путина, ни Путин не вассал Америки, а серьёзная встреча серьёзных людей серьёзно и готовится.
21.01.2017 17:43 CALIBR
А с нашим послом Трамп не беседовал? Может вам напомнить о телефонном разговоре президентов РФ и США еще за месяц до инагурации.
Вы иногда думайте что хотели донести,а я пока повторюсь : Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США имел беседу с товарищем Трампом за два дня до инаугурации ,там - в США. Вам осталось только узнать свою правду - от пранкеров и сообщить.
Калибр, так все-таки, какое отношение имеет встреча посла, и прием президента? У вас есть какие-то особые сведения на этот счет?