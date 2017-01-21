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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречу российского лидера с американским коллегой не стоит ожидать в ближайшие недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BBC.

Официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о сроках встречи подчеркнул, что в первую очередь Дональд Трамп занят американскими делами.

Песков отметил, что дату встречи могут обсудить во время телефонного разговора лидеров двух стран.

По его словам, скорее всего можно говорить о встрече в "ближайшие месяцы", однако точных данных о сроках и месте встречи пока нет.

Агентство добавляет, что ранее британские СМИ спекулировали на тему возможной встречи лидеров двух стран в Исландии, но их представители опровергли слухи.

Напомним, Трамп вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января.