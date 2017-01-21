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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план поддержки экономики на текущий год, пишет ТАСС.

На совещании по развитию дорожного хозяйства глава кабмина заявил, что подписал документы по итогам двух совещаний, состоявшихся 10 и 17 января. "Утвердил перечень мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития в нашей стране в текущем году, и поручения", — цитирует его агентство.

По словам премьера, прежде всего, меры касаются поддержки промышленности, что должно положительно повлиять на темпы развития экономики. Уточняется, что объем поддержки промышленности установлен в размере до 107 млрд рублей.

В материалах кабмина отмечается, что план состоит из 16 пунктов и предусматривает субсидирование российских организаций автомобильной промышленности (на поддержку выделят 62,3 млрд рублей), транспортного (19,1 млрд), сельскохозяйственного, строительно-дорожного и коммунального машиностроения (2,5 млрд рублей), машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности (1 млрд). Кроме этого, предусмотрена господдержка отечественных предприятий легкой промышленности (выделят 2,2 млрд рублей).

Также предполагается докапитализация Фонда развития промышленности на 17,4 млрд рублей, которая должна быть осуществлена до конца апреля. В текущем году за счет Фонда должны быть профинансированы не менее 50 направленных на повышение конкурентоспособности продукции проектов.