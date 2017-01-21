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Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление о расширении перечня наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сайт российского правительства.

В сообщении сказано, что в ряде регионов РФ появились новые психоактивные вещества, которые относятся к синтетическим каннабиноидам. Также на территории иностранных государств зафиксировано появление еще одного психоактивное вещества. Подписанным постановлением эти психостимуляторы включили в перечень наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, пишет агентство.

Вместе с этим внесены соответствующие изменения в значительные, крупный и особо крупный размеры наркотиков для целей соответствующих статей Уголовного Кодекса.