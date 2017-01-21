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Новости

Песков прокомментировал возможность экстрадиции Сноудена

, ИА "Амител"
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что экс-сотрудник американских спецслужб "не игрушка, чтобы его передавать"

Фото: mis24.ru

Вопрос об экстрадиции в Соединенные штаты экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена могут решить только российские миграционные органы или лично президент Владимир Путин. Об этом в интервью телеканалу BBC заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Также, отвечая на вопрос о возможности развития такого сценария в случае улучшения отношений Москвы с администрацией Дональда Трампа, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что бывший сотрудник спецслужб США не является "игрушкой, которую можно подарить". "Он — человек", — сказал Песков.

Он отметил, что если Сноуден вернется в Штаты, то ему может угрожать смертная казнь, поскольку Америка является одним из немногих мировых государств, где все еще существует данная мера наказания.

ТАСС напоминает, что Сноуден передал СМИ документы о программах электронной слежки американского Агентства национальной безопасности, а в июне 2013 года сбежал из США в Гонконг. Затем он вылетел в Москву, откуда собирался направиться в Эквадор. Однако в итоге бывший сотрудник американских спецслужб остался в России после того, как власти Штатов аннулировали его паспорт.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.01.2017 18:22
CALIBR

Затем он вылетел в Москву, откуда собирался направиться в Эквадор. ++++++++++++++++++ А вот извращать не надо : задержан был по формальному поводу ( летел по аннулированному американскому паспорту) и провёл в стерильной зоне аэропорта с месяц , пока не убедили ,что лучше России-мачехи Америки ему не светит.

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21.01.2017 18:32
Варя

пока не убедили

кто?Люди в черном? ))

0  0
21.01.2017 18:34
CALIBR

Нет - в галстуках.

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21.01.2017 18:42
Варя

и в гольфах?)) Не наблюдала за вами привычку копаться в грязном белье и вытаскивать оттуда б/у версии

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21.01.2017 19:00
CALIBR

Варя , своё бельё храню в другой корзине - вы меня с кем-то спутали ) ,это раз , а два - не б.у. версия, а факт , который вы можете сами и погуглить в источниках. * понимаю , что женская память короче девичьей косы , поэтому - без претензий.

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21.01.2017 19:13
Варя

конечно, к вам никаких претензий,памятуя что с кое-кого, как с гуся вода, хотя вы активно принимали участие в обсуждениях событий 2013 года в шереметьевском аэропорту, и так же задавались вопросом: "А был ли мальчик" в транзитной зоне

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21.01.2017 19:13
балдакрут

Варюша опять кокетничает))

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21.01.2017 19:16
Варя

кстати, в августе 2017 года у Сноудена заканчивается регистрация, как вы думаете ему продлят, или как?! Как видите этот вопрос интересует не только меня, но и телеканал ВВС))

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21.01.2017 19:19
Варя

балдакрут 19:13 а ревность-это плохое чувство! Есть что про Сноудена и Ассанжа брякнуть?! Вот для чего Сноуден все это замутил?только себе жизнь испортил.Все равно же как следили так и следят, и даже Меркель утерлась не единожды из-за этой слежки

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21.01.2017 19:25
CALIBR

в августе 2017 года у Сноудена заканчивается регистрация, как вы думаете ему продлят, или как?! ++++++++++ Варя , мне Сноуден уже отписался ),что продлили до 2020 года и скоро вполне может обратиться за получением гражданства РФ. * понимаю,вы мне не верите на слово ,как и всем мужчинам ,которые вас обманули ),поэтому : http://www.aif.ru/society/snoudenu_prodlili_vid_na_zhitelstvo_v_rf_do_2020_goda Что касается "был ли мальчик в транзитной зоне" ,да - я до сих пор уверен , что фактически он не мог там находиться , ввиду отсутствия условий проживания в зале , но для народа именно так и рассказали.

0  0
21.01.2017 19:42
Варя

CALIBR, в вашей ссылке правды, как у змеи ног, не найдешь, то кучерена говорит что планируют продлить вид на жительство до 2020года, то захарова заявляет что продлили вид на жительство на пару лет.Короче, придет окончание срока прежней регистрации, вот тогда и будете ссылки кидать кстати, а в транзитных зонах сидячие места на лавках теперь не предусмотрены и туалетов нет

0  0
21.01.2017 19:43
Wind

Господи, а так ли важно, мог он, или не мог проживать в транзитной зоне. Да конечно мог, создав ему там условия. Вопрос в том, что абсолютно точно этот "подарок" был для нас нежданным. Абсолютно точно, что РФ соблюло формальности, естественно, Коль уж прилетел нежданчик, воспользовались ситуацией, насколько возможно. Но. Главный вопрос ведь действительно не в этом. А в том - что раскрыл Сноуден.

0  0
21.01.2017 19:48
Варя

Коль уж прилетел нежданчик, воспользовались ситуацией, насколько возможно.

а сколько шума было там за океаном, хотя некоторые личности, не будем указывать на них, хотя это и так ясно,даже гадать не надо, забыли это.Но вы то помните и знаете уважаемый Wind

0  0
21.01.2017 19:55
CALIBR

Варя,собственно, из-за чего сыр-бор ,что я неверно отразил а первом сабже или посудачить захотелось ? Тут вон уже и "серебряный призёр" нашего форума морщится...

0  0
21.01.2017 20:05
Варя

что я неверно отразил

CALIBR,вот именно, но впредь будь точнее.Я рада что вы признали свою ошибку,больше не напрягаю, отстала,спасибо за беседу

0  0
21.01.2017 20:08
Wind

Варя, помню, конечно. Меня поражают не ИноСМИ, меня поражают свои форумчане, которые своих уголовников гомозащитников и иных в диссиденты записывают, некоторые из которых и в насильники метят, а инодиссидентов, причём, ведающих о вещах, несравнимых прибитию мошонки, а все-таки, более глобально значимых, во враги записывают, и обструкции подвергают, хотя согражданами они им не являются, и, казалось бы, интересы ИХ государства не задевают. Вот ведь парадокс.

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21.01.2017 20:20
Варя

Вот ведь парадокс.

а может быть обычная глупость или упрямство, исходящее из неверия в то, что сейчас очень часто черное называют черным, а не белым, как хочется некоторым

0  0
21.01.2017 20:20
CALIBR

CALIBR,вот именно, но впредь будь точнее. ++++++++++++ Спасибо , о правда, ближе к истине обратной стороны флуда с подкалиберной точностью мимопопадания в условиях бреда и фантазий отдельных форумчан , ищущих суслика в тёмной комнате ,своих тараканов забывши выгнать для проветривания чердачных помещений вентилируемого типа!

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21.01.2017 20:44
Варя

21.01.2017 20:20 CALIBR мда..мудрость не всегда приходит с возрастом.Бывает, что возраст приходит один(с))

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21.01.2017 20:56
CALIBR

Варя, Некоторые вещи, которые люди называют глупостью - таковыми не являются, аналогично с мудростью. https://youtu.be/48d0RuBfGlQ

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21.01.2017 21:09
An Vlad

Замечательный сюжет! Калибр, если из https убрать s, то ссылка будет отсвечивать.

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21.01.2017 21:12
CALIBR

Спасибо,An Vlad - бум знать !

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