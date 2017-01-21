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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что за последние годы в стране сокращается употребление алкоголя и сигарет. Соответствующее заявление прозвучало на дискуссионной площадке в рамках съезда "Единой России", передает ТАСС.
По словам главы Минздрава, потребление алкоголя для людей с 18 лет сократилось до 10 с небольшим литров в год на человека. При этом Скворцова считает, что нужно стремиться к сокращению потребления до 8 литров.
Кроме этого, она отметила, что в России меняется отношение к курению. В ходе опроса детей в возрасте от 13 до 15 лет стало известно, что число желающих начать курить уменьшилось вдвое, а курящих — в 2,5 раза. Также министр подчеркнула, что взрослые россияне стали курить на треть меньше.
Комментарии
Только в Иркутске насколько сократили. Траванули народ и ваших нет.
Казашка с самогоном рулит!
новость от минздрава очень радует, теперь осталось ждать таких же радужных сообщений о снижении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний ну и еще от чего там заболевают, когда пьют и курят
Интересно было бы выслушать ее мнение о причинах. Вот как объясняют демографы: "Основные потребители алкоголя — это возрастная группа 18−55 лет. И за счет демографической ямы, в которую Россия провалилась в 1990 году, за последние десять лет потребителей алкоголя стало меньше на 8−9 млн человек". Очевидно и с курением так же.
Тут про Бельгию: "Парламент Бельгии отказался лишать депутатов бесплатного пива и вина в ассамблее"
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