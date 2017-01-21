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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уверен, что нельзя связывать снятие санкций против Москвы и сокращение ядерных вооружений России и Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

В интервью телеканалу "Россия 1" он заявил, что ядерное разоружение является "концептуальным зонтичным понятием", однако оно состоит из множества нюансов и не может быть диспропорциональным.

Представитель Кремля подчеркнул, что "композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная". Он отметил, что симметричные сокращения в данном случае недопустимы и неуместны. По словам Пескова, они могут привести к нарушению ядерного паритета, сдерживания. "Поэтому увязывать вопрос санкций и вопрос ядерного сокращения вряд ли в будущем будет возможно с экспертной точки зрения", — отметил пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля напомнил слова Владимира Путина о том, что ядерное оружие играет критическую роль в обеспечении глобальной стабильности и безопасности, а также об отношении к санкциям против РФ. Глава государства не раз говорил, что вопрос санкций не является темой повестки дня. Президент заявлял, что Россия не была инициатором постановки этого вопроса и не будет инициатором отмены рестрикций.

"А что касается в целом зонтичного понятия ядерного разоружения, Россия всегда — и Путин тоже об этом говорил неоднократно — была и остается сторонницей сокращения ядерного оружия. Но справедливого, пропорционального и без нарушения вот этого равновесия", — цитирует агентство Пескова.

В заключение пресс-секретарь отметил, что действующей американской администрации "предстоит еще войти в курс дела, во все нюансы наших двусторонних отношений".