Фото: vk.com/barneos22

Подписчики сообщества Barnaul 22 "ВКонтакте" сообщили сразу о двух пожарах в разных частях столицы Алтайского края.

По словам очевидцев, одно возгорание произошло по адресу: Павловский тракт, 267. Возле здания, где расположен магазин, свидетели насчитали три пожарные машины. В комментариях один из очевидцев уточнил, что под сайдингом загорелась проводка, однако ее уже успешно потушили.

Сообщается, что второй пожар разгорелся на ВРЗ. Пламя охватило два стоящих рядом друг с другом дома. На снимках видно, что строения горят очень сильно. Пользователи отмечают, что пожар произошел на улице Водопроводной. Один из подписчиков также сообщил о трех пожарных машинах на месте происшествия.