Фото: vk.com/barneos22
Подписчики сообщества Barnaul 22 "ВКонтакте" сообщили сразу о двух пожарах в разных частях столицы Алтайского края.
По словам очевидцев, одно возгорание произошло по адресу: Павловский тракт, 267. Возле здания, где расположен магазин, свидетели насчитали три пожарные машины. В комментариях один из очевидцев уточнил, что под сайдингом загорелась проводка, однако ее уже успешно потушили.
Сообщается, что второй пожар разгорелся на ВРЗ. Пламя охватило два стоящих рядом друг с другом дома. На снимках видно, что строения горят очень сильно. Пользователи отмечают, что пожар произошел на улице Водопроводной. Один из подписчиков также сообщил о трех пожарных машинах на месте происшествия.
Комментарии
провод тушили на павловском три машины, а два частных дома на врз тоже три машины. норм распределение сил