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Иркутская спортсменка в 20-градусный мороз сдвинула два вагона трамвая

, ИА "Амител"
Вес вагонов с пассажирами составил около 42 тонн

Фото: instagram.com

Мастер спорта по пауэрлифтингу, многократная победительница всероссийских соревнований по силовому многоборью жительница Иркутска Оксана Кошелева в 20-градусный мороз смогла сдвинуть два трамвайных вагона с пассажирами и протащить их несколько метров по рельсам, пишет РИА Новости.

Агентство отмечает, что под одобрительные крики и аплодисменты зрителей спортсменка протянула несколько метров груз, который весил порядка 42 тонн. Впервые в мире Кошелева сделала это в суровых климатических условиях — в 20-градусный мороз. В интервью она призналась, что мечтает сдвинуть с места самолет и океанский лайнер.

По словам спортсменки, обычно тренировки проходят в трамвайном депо. Также она поделилась своей целью: установить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Уточняется, что Кошелева намерена летом начать тренировки на Байкале. При этом спортсменка сокрушается от того, что на этом озере нет больших кораблей, а лишь маленькие. "Придется ехать за рекордом в Австралию", — цитирует ее агентство.

Отмечается, что ранее мастер спорта по пауэрлифтингу, известная также как Скала, сдвигала с места 17-тонный трамвайный вагон, затем 16-тонный КамАЗ и вертолет Ми-8 весом 8,5 тонн. В июле минувшего года она со спортсменкой Анастасией Москалевой смогла протащить несколько метров 64-тонный погрузчик Kalmar Global.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.01.2017 08:46
- гость -

Кому такой "конь с яйцами" замуж нужен ???

0  0
22.01.2017 09:19
- гость -

Давай-давай Дуся выжимай!!!!!!!!!!!

0  0
22.01.2017 09:24
Romul

Молодец женщина! Но стоит ли из за каких то рекордов гробить свое здоровье?

0  0
22.01.2017 12:47
- гость -

Зачем?

0  0
22.01.2017 17:37
АлексейX

Меня больше интересует то насколько это необычно. Т.е. вопрос - насколько это выдающееся достижение?

Другие это не смогут сделать?

Сам "рекорд" подается так, как будто бы она сильны как трамвай. Но это же не так.

Какую силу она развивает, чтобы сдвинуть вагоны? Или дело не в силе, а технике ее применения?

Т.е. - в чем конкретно ее достижение? Какая сила должна быть приложена, чтобы сдвинуть трамвай?

Подразумевается, что 1000 лошадиных сил. Поэтому уточнение - "минимальная сила".

0  0
22.01.2017 17:40
АлексейX

22.01.2017 08:46 - гость - Кому такой "конь с яйцами" замуж нужен ???

Настоящему мужику, который с тоской ищет настоящую женщину. Не истеричку, а чтобы "плечом к плечу"... по жизни...

0  0
22.01.2017 17:59
- гость -

22.01.2017 17:37 АлексейX ------------- Никакая не 1000 лошадиных сил. Преимущество рельсового транспорта в том, что коэффициент трения стального колеса о стальной рельс ниже, чем резинового колеса по асфальтобетону. Поэтому на рельсовом транспорте 1000 л.с. - это маленький маневровый тепловоз, тянущий 2000 тонн вагонов. Двигатели трамвая развивают где-то порядка 100 кВт (135 л.с.) То есть как хороший легковой автомобиль. А 2 мужика могут запросто толкать по рельсам грузовой вагон массой >60 тонн.

1  0
22.01.2017 18:43
АлексейX

Тогда можно сказать, что она сильна как два мужика?

0  0
22.01.2017 22:47
Rogue Stray

Пфу-у-у-у.... Ну это, типа, она может в хозяйстве 30 центнеров сена на сеновал в одну харю за выходные легко перекидать, сготовить на всю грядку, постирать, насыпать в воспитательных целях поджопников пяти детям, дать коровам, курям, гусям, протопить печку, а потом - к мужу в койку... Утром (в 4-30 или в 5-00) подорваться, откидать снег от гаража и пригона, дать коровам, курям, гусям и мужу, протопить печку, сготовить завтрак пяти детям, собрать их в садик (рассыпав поджопников на день), развезти всех по работам-садикам-школам, вернуться, сготовить пожрать, дать скотине, откидать снег от гаража и с тропинок, протопить печку и метнуться за всеми по садикам-школам-работам, встретить дома всех радостно...

0  0
22.01.2017 22:56
АлексейX

Т.е. не сильнее чем средняя женщина... Разочарован.

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