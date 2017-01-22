Фото: speakerscorner.me
Жена президента США Дональда Трампа Мелания опубликовала свой первый пост в Twitter, в качестве первой леди США.
I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z— Melania Trump (@FLOTUS) 21 января 2017 г.
"Я очень горда служить этой замечательной стране как первая леди", — написала она.
Напомним, инаугурация президента США прошла в минувшую пятницу, 20 января.
Комментарии
Красотка!
ой, написал на публике, хотел без публики, ну вы поняли...
Наш на России женат и этим всё сказано кто кого.
Завистники собрались.У нашего в жизни было всё: и жена и дети и любимая женщина.
Все было.. печально все как-то...
22.01.2017 12:56 - гость -
Виагра...
и жена и дети и любимая женщина....
Казимир осуждает. Но в глубине душе завидует Трампу.
13:42, в каждой теме пишешь про Казимира. Ты идиот?
Казимир поддерживает Массажа мозга.
15:16 Казимир, харэ партизанить.
Хорошая леди. Но ведь есть еще две брошенных, вот это не очень хорошо. А ведь бывает венчаются. В любом случае главное что не победила озлобленная на Россию престарелая леди
Только что прослушал Эд. Радзинского о женской власти в России. В конце им сказаны были замечательные слова о Власти. Я думаю, что это был намек действующим правителям. Чем все это заканчивается.
Красивая и богатая. Для нашей страны пока нонсенс.