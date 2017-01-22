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Порядка 450 студентов алтайских вузов в этом году отправятся в "Снежный десант". Старт традиционной патриотической акции назначен на 27 января, сообщается на официальном сайте администрации Алтайского края.

Студенты отправятся с площади Победы в 9.00. В этом году сформировано 19 отрядов. Предполагается, что они побывают в 20 районах края. Студенты посетят Баевский, Волчихинский Завьяловский, Залесовский, Змеиногорский, Каменский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Суетской, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский и Шелаболихинский районы.

В районах члены "Снежного десанта" посетят ветеранов ВОВ, помогут пенсионерам и инвалидам. Отметим, что в этот раз вместе отрядами будет работать автопоезд "Здоровье".