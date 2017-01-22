Фото: altairegion22.ru
Порядка 450 студентов алтайских вузов в этом году отправятся в "Снежный десант". Старт традиционной патриотической акции назначен на 27 января, сообщается на официальном сайте администрации Алтайского края.
Студенты отправятся с площади Победы в 9.00. В этом году сформировано 19 отрядов. Предполагается, что они побывают в 20 районах края. Студенты посетят Баевский, Волчихинский Завьяловский, Залесовский, Змеиногорский, Каменский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Суетской, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский и Шелаболихинский районы.
В районах члены "Снежного десанта" посетят ветеранов ВОВ, помогут пенсионерам и инвалидам. Отметим, что в этот раз вместе отрядами будет работать автопоезд "Здоровье".
Комментарии
Полтыщи оболтусов патриотично подкованных не хотят учиться. Потом выйдут на работу и будут втирать за патриотизм, а работать некому будет.
Полтыщи оболтусов патриотично подкованных не хотят учиться. Потом выйдут на работу и будут втирать за патриотизм, а работать некому будет.
в этом году сказали с ними вообще как с младенцами нянькаться придётся, что бы вдруг с ними ни чего не случилось!!! интересно, а администрация посылающая ИХ к НАМ знает, что это как наказание для НАС. мгновенная кара
ну вот ещё одна капля к моим словам выше: http://old.amic.ru/news/379723/
будет большой трах !!!
Полтыщи оболтусов патриотично подкованных не хотят учиться.
сейчас каникулы
Каникулы сейчас, а поедут потом.
22.01.2017 12:39 ПозитиФФ
Нащот траха там очень фигово. Или типо спящие девки наблюдают или парни.
А в чем суть акции? Если снег с крыши у пенсионеров скинуть и со двора ещё снег вывести и до туалета, в конце огорода который, дорожку откидать от снега, то норм, молодцы..
Лыжный десант поедет на автопоезде?
Деньги выделенные на патриотическое воспитание бабушек надо освоить. суть в этом
Так и до конфуза не далеко)) сынки, снег почистьбы мне?! Не, не, мы только посетить..
Снег чистить бабушкам внуки должны
А зачем тогда "снежный десант" к ним поедет?
Могу взять на постой пару симпатичных студенток, пока они будут снег пенсионерам чистить! Горячительные напитки и теплую постель гарантирую
А зачем тогда "снежный десант" к ним поедет?
В программу акции традиционно вошли: лыжные переходы через населенные пункты края, профориентационные встречи с учащимися школ и средних специальных учебных заведений, тематические лекции по здоровому образу жизни, правовой грамотности и политической активности молодых людей, социально значимые трудовые десанты, спортивные состязания с сельской молодежью, культурно-массовые мероприятия.
Бойцы оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, пожилым людям и людям с ограниченными физическими возможностями. При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна Источник: http://www.altairegion22.ru/territory/Molodezhnaia-politika/snezhnyy-desant-2014/
Ну всё-всё, я понял))))
22.01.2017 12:50 пускай учатся
Денежные средства кому то надо освоить. Вот и мероприятие.
Широкомасштабное воровство. Помню тимуровскую работу. Раз в неделю, весь учебный год, а не раз в год. И денег не выделяли, а дело делалось.