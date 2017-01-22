Фото: newsroom.su
Американская певица Мадонна позволила матерную речь на женском марше протеста в Вашингтоне в адрес президента США Дональда Трампа , пишет Lenta.ru.
"Потребовался этот ужасающий миг темноты, чтобы разбудить нас", —отметила она. А после добавила матерное выражение.
Также певица отметила, что начинается революция. По словам Мадонны, граждане Америки не будут отступать.
Напомним, во время предвыборной гонки Мадонна поддерживала Хиллари Клинтон.
Комментарии
Казимир поддерживает Мадонну.
Переквалифисицыровалась
Вот где настоящая демократия! Представить невосможно такое же у нас. Пугачёва на Голубом огоньке с таким же перфомансом...
Собака лает, а караван идет.
Гость 22 января 2017 г. 14:06 Собака лает, а караван идет.
Стесняюсь спросить, с чем идёт корован? С наркотой? С оружием?
Корован идет с веревками и мылом для креативных.
- гость - 22 января 2017 г. 14:10 Корован идет с веревками и мылом для креативных.
Для креативных российских законодателей что ли?
Дык, это среднеазиатская народная мудрость. Типа, собака лает, ветер носит. Чего носит? А это знает....
- гость - 22 января 2017 г. 14:01 да она всегда такой была, на своих концертах также материться и ф\а\к показывает, непристойно ведёт, за это люди её любят видимо, раз полные стадионы до сих пор собирает
А Мадонне то он, что плохого сделал? на концерт не пришел? В её возрасте уже пора о боге думать, а не на трибуну лезть. Или это синдром Ахиджаковой проявляется, что-нибудь вякнуть против а там хоть трава не рости.
А нам какое дело до старой, больной лесбиянки ???
Стесняюсь спросить, с чем идёт корован? С наркотой? С оружием?
Корован идет пастись на пастбище, а караван может с чем угодно идти
У нас ей бы уже двушечку дали.
Также певица отметила, что начинается революция.
Наконец то дошла и до США цветная революция. Голубая, наверное
Есть люди, которые производят материальные ценности и есть люди которые их про...ют - это певицы, мигранты, меньшинства и носители демократии в другие страны. Похоже между первыми и вторыми назревает конфликт
Корован идёт с коровами и везёт орфографические словари
гость - 22 января 2017 г. 14:04 Вот где настоящая демократия! Представить невосможно такое же у нас. Пугачёва на Голубом огоньке с таким же перфомансом... ---------- Шнур раньше мог, Слепаков наверное. Можно и Макаревича впример привести.
Но вам бы лишь бы булькнуть
22.01.2017 15:30
- гость - Есть люди, которые производят материальные ценности и есть люди которые их про...ют - это певицы, мигранты, меньшинства и носители ++++++ У Вас прекрасное мышление. Очень жаль, что Вы прячитесь под Гостем. Возьмите ник: блогер, философ, реалист. Будет приятно почитать Ваши посты в дальнейшем.
22.01.2017 16:04
- гость - ++++ Сей коментарий оставил Я.
ПлохойХорошийЗлой 22 января 2017 г. 16:00 ---------- Шнур раньше мог, Слепаков наверное. Можно и Макаревича впример привести.
Таки шо, не уж то о НЁМ! Ай вей...
гость - 22 января 2017 г. 16:22, даже на амике в коментах каждый придурок может о и нем. А некоторые даже реализуют это право))
22.01.2017 15:30
- гость - Есть люди, которые производят материальные ценности и есть люди которые их про...ют - это певицы, мигранты, меньшинства и носители ++++++ У Вас прекрасное мышление.
И что дальше?
Не. ну для кого-то эта дама видимо авторитет...нехай гарцуют, печеньки еще есть
клеймо на ней негде ставить, а еще лезет куда-то