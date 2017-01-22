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Инспектор Бийского отдела Государственной инспекции труда Алтайского края Михаил Гончаров подтвердил информацию о самоубийстве генерального директора ФНПЦ "Алтай", которое произошло 20 июля прошлого года. Об этом пишет "Бийские Ведомости".

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"Уголовное дело было закрыто, и признано самоубийство. А самоубийство, по Трудовому кодексу, классифицируется как не связанное с производством", — сказал инспектор на прошедшей пресс-конференции.

О том, что Александр Жарков свел счеты с жизнью, официально не было подтверждено. Ему было 68 лет. Предприятие он возглавлял 19 лет.