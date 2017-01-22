Фото: pixabay.com
Автобус городского маршрута №20 сбил женщину и шестилетнюю девочку рано утром в четверг, 19 января, в Барнауле на улице Новосибирской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как сообщается, за рулем автобуса "Даймлер Бенц 0405" находился 44-летний водитель. Женщина с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП, ребенок получил телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.
Комментарии
Проверка проходит с 17 января по 15 февраля 2017.
Задачей мероприятия является соблюдение водителями правил дорожного движения и профилактика ДТП с участием автобусов. Ну.ГИБДД, где Ваши проверки???????
Под термином "опасное вождение" подразумеваются неоднократно совершенные водителем действия, которые влекут за собой опасность для попутного транспорта: резкие торможения, препятствование обгону, интенсивные перестроения на загруженной дороге и тому подобное.
Судя по тому как гоняют автобусы, они должны выиграть в этой номинации, у поцыков с лавочками на богажнике
Не знаю как в этом случае.но пешеходы ведут себя на дороге как в компьютерных играх -в запасе есть еще пара жизней!!!
наоборот, пешеходы все понимают прекрасно, поэтому такие случаи происходят не каждый день