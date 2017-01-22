Фото: pixabay.com
ГИБДД Барнаула с 17 января по 15 февраля проведет профилактическое мероприятие "Автобус", в течение этого времени специалисты проверят уровень безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание контролю за техническим состоянием ТС, а также проверит соблюдение режима труда и отдыха водителей. Под особым контролем находятся автобусы, перевозящие детей. Речь также идет о школьных автобусах.
В ГИБДД уточняют, что за прошлый год в краевой столице произошло 86 ДТП с участием автобусов. В них два человека погибли и 110 получили травмы.
Комментарии
скотину и то лучше, гонит, по телефону трындит, особенно нравятся кондукторы, это ваще отдельная категория. Сплошные шариковы.
Сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание контролю за техническим состоянием ТС +++++++++ Давно пора. Неисправна печка - неисправен автобус. Предлагаю начать проверку со скотовозов Каспера
Усатого на 120 проверьте. Явный неадекват.
А не могли бы они проверить автобус Горняк -Барнаул время 10:00. 7 часов зимой в холодной, ещё и гремит все 7 часов как трактор, продуваемой сквозняком железяке за 700 рублей кровных и виноватых не найдёшь.