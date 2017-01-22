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Снег, метель и гололед прогнозируют синоптики в начале новой недели в Алтайском крае. Таков прогноз ЦГМС по региону.

Столбики термометров в ночь на понедельник, 23 января, опустятся до -7...-12 градусов, при прояснении похолодает до -13...-18.

Днем в этот день на большей части территории прогнозируют снег, мокрый снег, в западных районах местами возможен сильный снег, метель ,гололедные явления. Днем температура воздуха составит -1...-6 градусов, по югу потеплеет до -1...+4 градусов. Ветер в понедельник будет дуть юго-западный, ночью 7-12 ветров в секунду местами порывы 15-20, днем 9-14 местами порывы 18-23.