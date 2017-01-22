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Актер Стивен Болдуин обратился к своему брату Алеку с просьбой перестать пародировать президента США Дональда Трампа. Как отметил актер, номера только сначала были "забавными", сейчас с пародиями на главу Америки пора завязать. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Также Стивен Болдуин призвал уважать выбор граждан США, которые выбрали Дональда Трампа своим президентом. Он попросил не мешать новому главе государства выполнить свои предвыборные обещания и сплотить страну.

Отметим, что старший брат Стивена Болдуина Алек несколько раз пародировал Трампа в шоу Saturday Night Live и даже был удостоен за это нескольких наград американских кинокритиков.