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Певица Пелагея впервые стала мамой – у нее родилась дочь от хоккеиста Ивана Телегина.

Как сообщает ТАСС, о рождении дочери журналистам рассказал сам Телегин, отметив что девочка появилась на свет в субботу, 21 января.

"У меня вчера вечером родилась девочка, назвали Таисией. Меня поздравили. Она чувствует себя хорошо", — отметил хоккеист.

Также он рассказал, что дочке подарили куколку-неваляшку.

Отметим, что официально Иван Телегин и Пелагея оформили свои отношения летом прошлого года.