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В СМИ появилась неофициальная информация относительно того, какие новинки появятся у нового смартфона IPhone 8. Как пишет Daily Mail, этот гаджет сможет различать лица и жестикуляцию владельцев при использовании инфракрасного и лазерного датчиков. Об этом сообщает портал rusargument.ru.
Между тем сами представители корпорации Apple пока никак не комментируют ни внешний вид устройства, ни технические характеристики.
Ранее СМИ писали, что в этот раз Apple пропустит выпуск iPhone 7s и сразу выпустит IPhone 8.
Комментарии
Выкидывайте свои устаревшие семерки
Обычная слежка уже подается под соусом новой функциональности.
Не понимаю людей покупающих айфоны. Просто не понимаю.
Истина 23 января 2017 г. 13:39 У тебя просто денег нет
Истина 23 января 2017 г. 13:39 какой телефон у вас?
Apple 0.005 налог заплатила компания Apple со своей прибыли в Европе. https://lenta.ru/photo/2017/01/22/richpoor/#3
покупайте дальше айфоны. у эппл и так уже денег девать некуда.
0.005%
" какой телефон у вас?"
СССР-вский с офтомата с эбонитовой трубкой
СССР-вский с офтомата с эбонитовой трубкой
кнопочный или дисковый?