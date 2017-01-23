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Транспортные объезды и парковки: что поменяется в облике Барнаула?

, ИА "Амител", Мария Трубина
Частное инвестирование, художественный облик города и другие темы заседания барнаульского общественного совета

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

В краевой столице активно претворяют в жизнь проект туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город", и 20 января в  АлтГТУ по этому поводу прошло заседание общественного совета, на котором рассказали о том, чего удалось достичь за несколько лет работы и что еще остается в планах. 

Так, по словам главы администрации Барнаула Сергея Дугина, в 2016 году удалось ввести пять объектов. 

"Среди них лестница, о которой мы долго спорили, но она стала притяжением для жителей города, молодежи, два моста – они имеют как историческое значение, так и практическое, ну и, конечно, создали большой задел по работе над нашей набережной, которую, как и Нагорный парк, мы будем делать за счет собственных средств: бюджета края, города и, возможно, участия бизнеса", – прокомментировал Сергей Дугин. 

Как рассказала заведующая городским отделом по развитию туризма Татьяна Сибиркина, ко всему прочему, большая работа проделана по строительству ливневой канализации для защиты объектов культурного наследия по улицам Льва Толстого, Мало-Тобольская от проспекта Ленина до проспекта Социалистического и по проспекту Ленина от Барнаулки до улицы Гоголя.  

В планах – два проекта по возведению конгрессно-выставочного центра на правом берегу Оби, созданию сети ливневой канализации по улицам Гоголя, Пушкина, Ползунова на участке от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского, а также по строительству очистных сооружений и комплексное благоустройство улиц. 

"В 2017 году при поддержке частных инвесторов будет завершено благоустройство прогулочной пешей зоны в формате набережной под мостом через Барнаулку по проспекту Ленина, комплексное благоустройство улицы Льва Толстого и создание первой в городе пешеходной, торгово-ремесленной улицы Мало-Тобольской в границах проспектов Ленина и Социалистического", – объяснила Татьяна Сибиркина.

Изменения ждут и территорию Нагорного парка. Заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Сергей Боженко пояснил, что для удобства барнаульцев здесь будет кольцевой объезд, благоустроят существующую парковку на территории парка и создадут еще несколько за границами проектируемой территории: на Площади Свободы, на территории речного вокзала и на Спартака-2.

"Очень важно комплексное осмысление задачи: благоустройство набережной, Нагорного парка, строительство соединяющей их лестницы. Особое внимание будет уделено архитектурно-художественному решению лестницы, напоминающему лестницу архитектора Казаринова. На верхнем ярусе набережной будет устроена прогулочная бульварная зона, в которую войдут места отдыха, мелкорозничной торговли, сценическая площадка. В оформлении набережной будут использовать гранит и чугунное литье, цветное мощение пешеходной зоны, малые архитектурные формы – светильники, скамьи, цветочницы. Появятся точки доступа к сети интернет", – рассказал Сергей Боженко.

Члены общественного совета обсудили достигнутые результаты и предложили свои идеи по развитию проекта туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город". Так, по мнению известного архитектора Петра Анисифорова, для создания полноценного художественного облика города одних только скамеек недостаточно и нужно в проекте предусмотреть образную составляющую полностью.  

"С буквами "Барнаул" мы уже сроднились. Теперь нужно продумать образную составляющую архитектурного выражения в разработке проекта, так как одним мощением и светильниками мы не добьемся того образного силуэта, который город Барнаул заслуживает", – считает архитектор.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.01.2017 16:24
- гость -

А как вот относиться к тому, что лавочки по всем центральным улицам отсутствуют?! Гулять кроме аллеи на Ленинском вообще негде и присесть отдохнуть негде... Позор такой для большого города... О пенсионерах хоть позаботились бы... А валить отсутствие лавок на то, что молодёжь с пивом кучковаться будет - так это проблема полиции, а не уставших людей и ищущих, где бы присесть...

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23.01.2017 16:41
- гость -

Прогулки по аллее на проспекте Ленина давно уже ушли в прошлое - да и какие прогулки посреди транспортного потока с его вредными выделениями, чего полвека назад еще не было. Пора признать, что аллея эта в таком качестве никому не нужна, надо ее сузить до зеленых посадок в один-два ряда, убрав все остальное, а за ее счет сделать нормальные тротуары единой ширины, достаточной, чтоб разойтись и не тереться о стены домов под скатывающимся с крыш снегом, и достаточные парковки вдоль тротуаров.

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23.01.2017 17:11
- гость -

- гость - 23 января 2017 г. 16:41 А где присесть на Молодежной, Красноармейском, пл.Октября?! У памятника Сеятелю и то все лавки летом убрали... Вот живу я в центре... И что? - Мне на выселки, где лавки есть, гулять ехать? Да даже, если какая бабушка-инвалид с палочкой в магазин пошла, - присесть абсолютно негде!

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