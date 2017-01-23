Вторник, 24 Январь, 14:07

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,5
€ 63,94
Brent
$ 51,5
-9°
Обь
38см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае-2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Бензин АИ-95 начали продавать в Магадане по талонам

, ИА "Амител"
Такая мера обусловлена поломкой танкера. Дефицита в другом виде топлива не наблюдается

Фото: pixabay.com

Бензин АИ-95 в Магадане начали продавать по талонам из-за поломки танкера, который должен был доставить топливо в регион. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает издание, дефицита другого топлива на Колыме не наблюдается. Сообщается, что бензина других марок хватит, чтобы удовлетворить потребности автомобилистов.

Также сообщается, что цены на топливо не повышаются: АИ-98 – 52,20 рубля за литр, АИ-95 – 47,27 рубля за литр, АИ-92 – 45,03 рубля за литр, дизельное топливо – 45,80 рубля за литр. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

23.01.2017 15:44
- гость -

Неужели Трамп?!

0  0
23.01.2017 15:57
- гость -

Почти доллар за литр! Совсем о.ели олигархи. В нефтяной стране....

0  0
23.01.2017 16:00
- гость -

Зачем им в Магадане 95 бензин? Там холодно, машина лучше на 92 заводится на морозе.

0  0
23.01.2017 16:01
- гость -

Позорники, в нефтяной державе, нефть для внутреннего рынка на уровне стран, в которых нефти нет! У нас природные ресурсы страны - достояние 3 человек...

0  0
23.01.2017 16:01
- гость -

Стоимость литра бензина в одном из городов штата Мичиган упала почти до 12 центов (менее 10 руб. по курсу ЦБ).

0  0
23.01.2017 17:09
гость

сейчас Бося подойдет, всю статистику донесет, а по статистике, 146% за Путина.

0  0
23.01.2017 17:42
- гость -

23.01.2017 16:01 - гость -

Врите где-нибудь в другом месте. Бензин в США дороже, чем в России. Если одна АЗС в США поторговала день себе в убыток - это местные проблемы с персоналом..

0  0
23.01.2017 22:10
Dmitry_vkontakte

По соотношение зарплат и цен, В США бензин дешевле в несколько раз чем в России. причем не только в США.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:54
Польша обнародовала секретный документ о переходе к пророссийской политике 0
13:51
Вице-премьер рассказал о новых правилах кредитования алтайских аграриев 1
13:40
Какой тарифный план для оплаты проезда в транспорте вам выгоден? Опрос 5
13:31
Каким будет паводок в Алтайском крае? Прогноз от Александра Люцигера 2
13:22
Конюхов и Чилингаров установят российский флаг на дне Марианской впадины 28
13:13
Ветер и сильный снег: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение 0
13:07
"Наш мусор, и нам им заниматься" – губернатор о полигоне ТБО в Барнауле 4
12:53
Испуганный билетер пропустил 160 тысяч иностранцев в японский парк 0
12:42
Все бесхозные сети Алтайского края может взять на себя МРСК Сибири 5
12:33
Алтайские аграрии из-за роста акцизов начали запасаться топливом 4
12:22
СК возбудил уголовное дело после ночного исчезновения жителя Славгорода 0
12:15
СМИ сообщили о размещении Китаем межконтинентальных ракет у границ России 26
12:02
Нарушения найдены при строительстве второй очереди барнаульской "Галактики" 5
11:52
Создатели объявили название восьмого эпизода "Звездных войн" 0
11:41
Когда и где состоится жеребьевка финальной части ЧМ по футболу 2018 года? 1
11:32
Власти Барнаула намерены открыть на базе "Родины" музей кинематографии 9
11:21
Неустановленный трамвай сбил девушку-подростка в Барнауле 19
11:16
США перевели Палестине $221 млн в последние часы президентства Обамы – СМИ 7
11:07
Все вычистят: сити-менеджер Барнаула найдет управу на управляющие компании 24
10:54
Россия попала в тройку стран с самым дешевым мобильным интернетом 11
10:36
Действующий полигон ТБО в Барнауле может работать еще 15 лет – Дугин 6
10:28
Минкультуры намерено в 1,5 тыс. раз увеличить сборы с голливудских фильмов 3
10:14
Какие фильмы в 2016 году номинировали на премию "Золотая малина"? 0
10:06
Трасса Змеиногорск – Рубцовск остается перекрытой в Алтайском крае 0
10:00
В Барнауле проходят занятия бальными танцами для взрослых 0
09:53
Путин одобрил выделение прибыльных маршрутов самолетам производства России 39
09:41
Хоккейный клуб "Алтай" на своем льду переиграл "Чебоксары" 0
09:28
Второй жертвой жуткой аварии на алтайской трассе стала жена водителя 16
09:19
Загоревшийся дом в Барнауле тушили 36 человек 0
09:09
Два человека погибли при крушении частного самолета в американском Тусоне 0
08:58
Советник Трампа призвал арестовать Мадонну за угрозы о взрыве 18
08:45
Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина" 1
08:29
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 24 января 0
08:14
Взрыв прогремел в жилом комплексе в Лондоне. Видео 0
07:33
Будни барнаульского Арбата: чем живет будущая пешеходная улица. Фото 27
07:04
Алтайский край "потерял" несколько тысяч избирателей с последних выборов 5
06:32
Двухквартирный особняк продают в центре Барнаула за 29 млн рублей 15
06:01
Алтайский край в 2017 году может пережить нашествие саранчи 11
05:06
Снег, метели и сильный ветер прогнозируют в Алтайском крае 24 января 0
04:05
Крестный ход пройдет в Барнауле в Татьянин день 3
03:06
Джеймс Кэмерон и автор "Дэдпула" снимут нового "Терминатора" 3
02:08
Стремительный всплеск рождаемости зафиксировали в Китае 0
01:23
Названы лучшие игры 2016 года 0
00:03
Говорить о президентских выборах 2018 года рано – Песков 20
23:04
Убившая девочку няня из Узбекистана направлена на принудительное лечение 3
22:53
Авария с погибшими произошла на трассе в Алтайском крае 2
22:04
Водитель Mercedes погиб после столкновения с лошадью в Горном Алтае 1
21:03
Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа согласовывается 4
20:01
Пенсии пожилым людям в России повысят с 1 февраля на 5,4% 4
19:50
ГИБДД: восемь пешеходов сбили на улицах Барнаула в минувшие выходные 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.