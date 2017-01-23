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Бензин АИ-95 в Магадане начали продавать по талонам из-за поломки танкера, который должен был доставить топливо в регион. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает издание, дефицита другого топлива на Колыме не наблюдается. Сообщается, что бензина других марок хватит, чтобы удовлетворить потребности автомобилистов.
Также сообщается, что цены на топливо не повышаются: АИ-98 – 52,20 рубля за литр, АИ-95 – 47,27 рубля за литр, АИ-92 – 45,03 рубля за литр, дизельное топливо – 45,80 рубля за литр.
Комментарии
Неужели Трамп?!
Почти доллар за литр! Совсем о.ели олигархи. В нефтяной стране....
Зачем им в Магадане 95 бензин? Там холодно, машина лучше на 92 заводится на морозе.
Позорники, в нефтяной державе, нефть для внутреннего рынка на уровне стран, в которых нефти нет! У нас природные ресурсы страны - достояние 3 человек...
Стоимость литра бензина в одном из городов штата Мичиган упала почти до 12 центов (менее 10 руб. по курсу ЦБ).
сейчас Бося подойдет, всю статистику донесет, а по статистике, 146% за Путина.
23.01.2017 16:01 - гость -
Врите где-нибудь в другом месте. Бензин в США дороже, чем в России. Если одна АЗС в США поторговала день себе в убыток - это местные проблемы с персоналом..
По соотношение зарплат и цен, В США бензин дешевле в несколько раз чем в России. причем не только в США.