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Ресурсоснабжающие организации Барнаула составили антирейтинг управляющих компаний, накопивших огромные долги за потребленные тепло, горячую и холодную воду и водоотведение.
Составителями антитопа выступили Сибирская генерирующая компания, Барнаульский водоканал и муниципальное предприятие "Энергетик". В итоге в общий рейтинг были внесены компании, которых отметили минимум два члена ассоциации ресурсоснабжающих организаций.
Говоря о значимости подобных антирейтингов, директор МУП "Энергетик" Виталий Харченко отметил, что такого рода исследования дают понять горожанам то, насколько эффективны и надежны те или иные игроки рынка ЖКХ.
Лидерами общего антирейтинга стали ООО "Трест Центрального района" с долгом перед энергетиками и водоканалом в размере более 23,7 миллиона рублей, ООО "УК "Старый Барнаул", накопившее 12,3 миллиона рублей долга, а также ООО УК "Аверс" и ООО "УК ЖЭУ-6 Октябрьского" с обязательствами более 14,5 и 19,6 миллиона рублей соответственно.
Если говорить об антирейтингах отдельно взятых ресурсоснабжающих организаций, то, например, перед СГК самые большие долги накопили ООО "Прогресс плюс" (67,8 миллиона рублей) и ООО "УК "ЖЭУ № 40 г. Барнаула" (более 26 миллионов рублей).
Личный антитоп МУП "Энергетик" возглавили ООО "Управляющая компания Барнаул" и ТСЖ "Мирный".
Барнаульский водоканал в качестве своих "лидеров" назвал ООО УК "Старый Барнаул", ООО УЖК "Лесной", ООО УК "ЖЭУ № 38".
Руководитель Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании СГК Игорь Холодков, говоря о тенденциях 2016 года, отметил: "Минувший год показал, что потребители стали более ответственно оплачивать ресурсы. Это говорит о том, что наша совместная работа и меры, которые мы принимаем, положительно сказываются на коммунальной культуре населения и приносят результат и мы будем продолжать двигаться в этом направлении".
Гендиректор барнаульского водоканала Дмитрий Масловский, в свою очередь, подчеркнул, что надзорным органам, муниципалитету и ресурсоснабжающим организациям трудно добиться перемен на рынке без участия жителей.
"Мы со своей стороны готовы всегда к диалогу, к личным встречам, разъяснениям, консультациям, любой помощи. Только в таком случае можно построить цивилизованные отношения, основанные на выполнении взаимны обязательств: мы поставляем ресурс, а потребители – его вовремя и в полном объеме оплачивают", — отметил Дмитрий Масловский.
Комментарии
Это неправильный антирейтинг, он по их долгам. Меня так интересует антирейтинг по их работе для населения.
Мнения собственников, как ни странно, не учитываются в этих рейтингах . Самое главное, сколько денег УК перегнали ресурсоснабжающим организациям. Остальное неважно? Или управляющие компании созданы не для того, чтобы обслуживать дома, а только чтобы собирали деньги для монополистов?
Нужен еще антирейтинг в плане обслуживания вверенных им территорий!
Долг ЖЭУ-40 это долги перешедшие от УК Доверие. По Доверию все осуждены, но долги никто возвращать не собирается. Сейчас все долги ЖЭУ 40 переведут на УК Фаворит, а ЖЭУ 40 с 25 октября банкрот
Кто бы составил антирейтинг ресурсоснабжающих организаций, с их постоянным стремлением увеличить тарифы и нормативы, с хамским навязыванием и недоисполнением услуг, как Барнаульская сетевая компания с Горэлектросетью с установкой счетчиков в обход постановления правительства №224, как тепловики с недогревом до нормативной температуры горячей воды и непроведении регулировки отопления в зависимости от погоды по принципу "больше сожгем угля - больше накрутим" в период якобы резких похолоданий, с плохо очищенной водой от Водоканала, постоянно засоряющей краны... Работали бы они так же четко, как требуют денег. И не забывали бы, что в тарифах заложены суммы в том числе на ремонт, реконструкцию и развитию сетей, а не полностью на собственное потребление (хотя, неплохо было бы разделить по статьям).
УК, конечно, тоже козлы, но давайте уж каждой козлине по серьгам. А не так, чтобы одни козлы, прикрываясь другими, выглядели белыми пушистыми овечками.