Вторник, 24 Январь, 14:08

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,5
€ 63,94
Brent
$ 51,5
-9°
Обь
38см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае-2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Доска позора: в Барнауле опубликован антирейтинг управляющих компаний

, ИА "Амител"
Ресурсоснабжающие организации краевой столицы составили ТОП недобросовестных игроков коммунального рынка

Фото: 1777.ru

Ресурсоснабжающие организации Барнаула составили антирейтинг управляющих компаний, накопивших огромные долги за потребленные тепло, горячую и холодную воду и водоотведение.

Составителями антитопа выступили Сибирская генерирующая компания, Барнаульский водоканал и муниципальное предприятие "Энергетик". В итоге в общий рейтинг были внесены компании, которых отметили минимум два члена ассоциации ресурсоснабжающих организаций.

Говоря о значимости подобных антирейтингов, директор МУП "Энергетик" Виталий Харченко отметил, что такого рода исследования дают понять горожанам то, насколько эффективны и надежны те или иные игроки рынка ЖКХ.

Лидерами общего антирейтинга стали ООО "Трест Центрального района" с долгом перед энергетиками и водоканалом в размере более 23,7 миллиона рублей, ООО "УК "Старый Барнаул", накопившее 12,3 миллиона рублей долга, а также ООО УК "Аверс" и ООО "УК ЖЭУ-6 Октябрьского" с обязательствами более 14,5 и 19,6 миллиона рублей соответственно.

Если говорить об антирейтингах отдельно взятых ресурсоснабжающих организаций, то, например, перед СГК самые большие долги накопили ООО "Прогресс плюс" (67,8 миллиона рублей) и ООО "УК "ЖЭУ № 40 г. Барнаула" (более 26 миллионов рублей).

Личный антитоп МУП "Энергетик" возглавили ООО "Управляющая компания Барнаул" и ТСЖ "Мирный".

Барнаульский водоканал в качестве своих "лидеров" назвал ООО УК "Старый Барнаул", ООО УЖК "Лесной", ООО УК "ЖЭУ № 38".

Руководитель Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании СГК Игорь Холодков, говоря о тенденциях 2016 года, отметил: "Минувший год показал, что потребители стали более ответственно оплачивать ресурсы. Это говорит о том, что наша совместная работа и меры, которые мы принимаем, положительно сказываются на коммунальной культуре населения и приносят результат и мы будем продолжать двигаться в этом направлении".

Гендиректор барнаульского водоканала Дмитрий Масловский, в свою очередь, подчеркнул, что надзорным органам, муниципалитету и ресурсоснабжающим организациям трудно добиться перемен на рынке без участия жителей.

"Мы со своей стороны готовы всегда к диалогу, к личным встречам, разъяснениям, консультациям, любой помощи. Только в таком случае можно построить цивилизованные отношения, основанные на выполнении взаимны обязательств: мы поставляем ресурс, а потребители – его вовремя и в полном объеме оплачивают", — отметил Дмитрий Масловский.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

23.01.2017 14:28
Не так

Это неправильный антирейтинг, он по их долгам. Меня так интересует антирейтинг по их работе для населения.

0  0
23.01.2017 14:33
- гость -

Мнения собственников, как ни странно, не учитываются в этих рейтингах . Самое главное, сколько денег УК перегнали ресурсоснабжающим организациям. Остальное неважно? Или управляющие компании созданы не для того, чтобы обслуживать дома, а только чтобы собирали деньги для монополистов?

0  0
23.01.2017 15:43
prophet

Нужен еще антирейтинг в плане обслуживания вверенных им территорий!

0  0
23.01.2017 15:59
- гость -

Долг ЖЭУ-40 это долги перешедшие от УК Доверие. По Доверию все осуждены, но долги никто возвращать не собирается. Сейчас все долги ЖЭУ 40 переведут на УК Фаворит, а ЖЭУ 40 с 25 октября банкрот

0  0
23.01.2017 16:56
- гость -

Кто бы составил антирейтинг ресурсоснабжающих организаций, с их постоянным стремлением увеличить тарифы и нормативы, с хамским навязыванием и недоисполнением услуг, как Барнаульская сетевая компания с Горэлектросетью с установкой счетчиков в обход постановления правительства №224, как тепловики с недогревом до нормативной температуры горячей воды и непроведении регулировки отопления в зависимости от погоды по принципу "больше сожгем угля - больше накрутим" в период якобы резких похолоданий, с плохо очищенной водой от Водоканала, постоянно засоряющей краны... Работали бы они так же четко, как требуют денег. И не забывали бы, что в тарифах заложены суммы в том числе на ремонт, реконструкцию и развитию сетей, а не полностью на собственное потребление (хотя, неплохо было бы разделить по статьям).

0  0
23.01.2017 17:15
- гость -

УК, конечно, тоже козлы, но давайте уж каждой козлине по серьгам. А не так, чтобы одни козлы, прикрываясь другими, выглядели белыми пушистыми овечками.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:54
Польша обнародовала секретный документ о переходе к пророссийской политике 0
13:51
Вице-премьер рассказал о новых правилах кредитования алтайских аграриев 1
13:40
Какой тарифный план для оплаты проезда в транспорте вам выгоден? Опрос 5
13:31
Каким будет паводок в Алтайском крае? Прогноз от Александра Люцигера 2
13:22
Конюхов и Чилингаров установят российский флаг на дне Марианской впадины 28
13:13
Ветер и сильный снег: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение 0
13:07
"Наш мусор, и нам им заниматься" – губернатор о полигоне ТБО в Барнауле 4
12:53
Испуганный билетер пропустил 160 тысяч иностранцев в японский парк 0
12:42
Все бесхозные сети Алтайского края может взять на себя МРСК Сибири 5
12:33
Алтайские аграрии из-за роста акцизов начали запасаться топливом 4
12:22
СК возбудил уголовное дело после ночного исчезновения жителя Славгорода 0
12:15
СМИ сообщили о размещении Китаем межконтинентальных ракет у границ России 28
12:02
Нарушения найдены при строительстве второй очереди барнаульской "Галактики" 5
11:52
Создатели объявили название восьмого эпизода "Звездных войн" 0
11:41
Когда и где состоится жеребьевка финальной части ЧМ по футболу 2018 года? 1
11:32
Власти Барнаула намерены открыть на базе "Родины" музей кинематографии 9
11:21
Неустановленный трамвай сбил девушку-подростка в Барнауле 19
11:16
США перевели Палестине $221 млн в последние часы президентства Обамы – СМИ 7
11:07
Все вычистят: сити-менеджер Барнаула найдет управу на управляющие компании 24
10:54
Россия попала в тройку стран с самым дешевым мобильным интернетом 11
10:36
Действующий полигон ТБО в Барнауле может работать еще 15 лет – Дугин 6
10:28
Минкультуры намерено в 1,5 тыс. раз увеличить сборы с голливудских фильмов 3
10:14
Какие фильмы в 2016 году номинировали на премию "Золотая малина"? 0
10:06
Трасса Змеиногорск – Рубцовск остается перекрытой в Алтайском крае 0
10:00
В Барнауле проходят занятия бальными танцами для взрослых 0
09:53
Путин одобрил выделение прибыльных маршрутов самолетам производства России 39
09:41
Хоккейный клуб "Алтай" на своем льду переиграл "Чебоксары" 0
09:28
Второй жертвой жуткой аварии на алтайской трассе стала жена водителя 16
09:19
Загоревшийся дом в Барнауле тушили 36 человек 0
09:09
Два человека погибли при крушении частного самолета в американском Тусоне 0
08:58
Советник Трампа призвал арестовать Мадонну за угрозы о взрыве 18
08:45
Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина" 1
08:29
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 24 января 0
08:14
Взрыв прогремел в жилом комплексе в Лондоне. Видео 0
07:33
Будни барнаульского Арбата: чем живет будущая пешеходная улица. Фото 27
07:04
Алтайский край "потерял" несколько тысяч избирателей с последних выборов 5
06:32
Двухквартирный особняк продают в центре Барнаула за 29 млн рублей 15
06:01
Алтайский край в 2017 году может пережить нашествие саранчи 11
05:06
Снег, метели и сильный ветер прогнозируют в Алтайском крае 24 января 0
04:05
Крестный ход пройдет в Барнауле в Татьянин день 3
03:06
Джеймс Кэмерон и автор "Дэдпула" снимут нового "Терминатора" 3
02:08
Стремительный всплеск рождаемости зафиксировали в Китае 0
01:23
Названы лучшие игры 2016 года 0
00:03
Говорить о президентских выборах 2018 года рано – Песков 20
23:04
Убившая девочку няня из Узбекистана направлена на принудительное лечение 3
22:53
Авария с погибшими произошла на трассе в Алтайском крае 2
22:04
Водитель Mercedes погиб после столкновения с лошадью в Горном Алтае 1
21:03
Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа согласовывается 4
20:01
Пенсии пожилым людям в России повысят с 1 февраля на 5,4% 4
19:50
ГИБДД: восемь пешеходов сбили на улицах Барнаула в минувшие выходные 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.