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Ресурсоснабжающие организации Барнаула составили антирейтинг управляющих компаний, накопивших огромные долги за потребленные тепло, горячую и холодную воду и водоотведение.

Составителями антитопа выступили Сибирская генерирующая компания, Барнаульский водоканал и муниципальное предприятие "Энергетик". В итоге в общий рейтинг были внесены компании, которых отметили минимум два члена ассоциации ресурсоснабжающих организаций.

Говоря о значимости подобных антирейтингов, директор МУП "Энергетик" Виталий Харченко отметил, что такого рода исследования дают понять горожанам то, насколько эффективны и надежны те или иные игроки рынка ЖКХ.

Лидерами общего антирейтинга стали ООО "Трест Центрального района" с долгом перед энергетиками и водоканалом в размере более 23,7 миллиона рублей, ООО "УК "Старый Барнаул", накопившее 12,3 миллиона рублей долга, а также ООО УК "Аверс" и ООО "УК ЖЭУ-6 Октябрьского" с обязательствами более 14,5 и 19,6 миллиона рублей соответственно.

Если говорить об антирейтингах отдельно взятых ресурсоснабжающих организаций, то, например, перед СГК самые большие долги накопили ООО "Прогресс плюс" (67,8 миллиона рублей) и ООО "УК "ЖЭУ № 40 г. Барнаула" (более 26 миллионов рублей).

Личный антитоп МУП "Энергетик" возглавили ООО "Управляющая компания Барнаул" и ТСЖ "Мирный".

Барнаульский водоканал в качестве своих "лидеров" назвал ООО УК "Старый Барнаул", ООО УЖК "Лесной", ООО УК "ЖЭУ № 38".

Руководитель Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании СГК Игорь Холодков, говоря о тенденциях 2016 года, отметил: "Минувший год показал, что потребители стали более ответственно оплачивать ресурсы. Это говорит о том, что наша совместная работа и меры, которые мы принимаем, положительно сказываются на коммунальной культуре населения и приносят результат и мы будем продолжать двигаться в этом направлении".

Гендиректор барнаульского водоканала Дмитрий Масловский, в свою очередь, подчеркнул, что надзорным органам, муниципалитету и ресурсоснабжающим организациям трудно добиться перемен на рынке без участия жителей.

"Мы со своей стороны готовы всегда к диалогу, к личным встречам, разъяснениям, консультациям, любой помощи. Только в таком случае можно построить цивилизованные отношения, основанные на выполнении взаимны обязательств: мы поставляем ресурс, а потребители – его вовремя и в полном объеме оплачивают", — отметил Дмитрий Масловский.