Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Жители Барнаула в обозримой перспективе могут узнать, что такое доплаты за проезд в вечерних трамваях. С инициативой о поднятии тарифа после 21:00 в трамваях выступило муниципальное предприятие "Горэлектротранс".
В самом МУПе в разговоре с корреспондентом Amic.ru уточнить, как сильно планируется увеличить тариф, не смогли. Также в "Горэлектротрансе" посоветовали обратиться за комментариями в администрацию краевой столицы.
В мэрии, в свою очередь, оперативно дать комментарий относительно инициативы муниципального перевозчика также не сумели. На данный момент даже неизвестно, поступили ли властям Барнаула официальные обращения от "Горэлектротранса" с тем, чтобы чиновники изучили обоснованность роста тарифа.
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Отметим, что сейчас проезд в городских трамваях по электронной карте стоит 18 рублей, за наличные — 19 рублей.
Речь идет о росте цены за поездку после 21:00, то есть в самое нерентабельное для "Горэлектротранса" время.
По данным "Политсибру", тариф на вечерние вояжи в городских трамваях могут подскочить аж до 40 рублей. В данном случае издание ссылается на неназванный источник в муниципальном предприятии.
Если говорить о том, когда могут ввести новую практику перевозки пассажиров в трамваях, то сейчас речь идет о ближайшей весне. Портал Amic.ru продолжает следить за развитием данной темы.
Комментарии
По данным "Политсибру", тариф на вечерние вояжи в городских трамваях могут подскочить аж до 40 рублей. В данном случае издание ссылается на неназванный источник в муниципальном предприятии.
Если говорить о том, когда могут ввести новую практику перевозки пассажиров в трамваях, то сейчас речь идет о ближайшей весне.
вот садоводы порадуются )
да за эти деньги они к подъезду должны подъезжать)
просто вечером вообще ездить никто не будет. Проще на автобусе. Теперь народ будет требовать маршруты по Челюскинцев, например
кстати цветочную опять обыграли? автобусы продолжают ездить мимо нее
Замечательно. Тогда в часы пик нужно снизить как минимум в два раза " за причиненные неудобства"
40 рублей? Ну, тогда пустыми будут ездить, ибо такси 100 от подъезда до подъезда, без ожидания и в тепле
На данный момент даже неизвестно, поступили ли властям Барнаула официальные обращения от "Горэлектротранса" с тем, чтобы чиновники изучили обоснованность роста тарифа.
Семыкин труслив. И без потенциального одобрения в горадминистрации, он бы даже не заикался на эту тему. Значит уже переговаривал.
значит, хотят трамвайку ликвидировать
Сумасшедших нет по 40 рублей платить
23.01.2017 15:30 Anarchy, остановятся на 25 рублей, не?!! У них такой принцип: проси в два раза больше, поторгуются процентов на 25-50 дадут поднять!!!!
23.01.2017 15:32 - гость -, секретарей, так же 3????
будут еще скандалы по принципу "я зашел в трамвай в 20:47, а вы ко мне подходили 3 минуты", либо часы будут показывать разное время
ШТ, ЕС, так и будет)) А пассажиры скажут: какие хорошие и мудрые у нас власти, не дали иезуитам поднять Церник до 40-а )))
23.01.2017 15:39 Шатал Труба
Не имею представления.) Лет 6 как там не работаю.) Было 2 и помощник. А так же замов куча, на каждый чих.
как-то вот уж очень настойчиво и целенаправленно добиваются социального взрыва
это стандартная практика, всегда просят под 40 рублей. обоснования они предоставить не могут, а даже если бы предоставили, тоже бы не дали. так что поднимут только на 1-2р.
а вообще сейчас по программе отмена безлимитных проездных для пенсионеров, должны ввести лимит в 50 поездок.
вот зачем такой геморой - тут считай сколько у тебя поездок осталось, счетчики не забудь подать каждый месяц (вода в один период, электричество в другой), да еще в новэксе скидки копим или тратим.
проще налом отдать за проезд и голову не греть
- гость - 23 января 2017 г. 15:44
как-то вот уж очень настойчиво и целенаправленно добиваются социального взрыва
а то, в 2018 году электорат должен быть в тонусе
Короче, видимо Семе сказали завалить трамвайку. А как он на груди рубаху рвал, как усы свои чахлые выщипывал. Вот, говорит, пришел я к вам. И вытащу, говорит, вас из убытков, в которых вы по недомыслию Рейнгольдов, Семдянкиных, Снитко сидели.
Ага. Эффективный менеджер долрвался до гибкого электронного инструмента списания средств со счетов пассажиров.
Раньше-то как? Кондуктор, билетики, попробуй проконтролируй. А сейчас красота: самые влажные ночные фантазии полуграмотного управленца можно осуществлять.
Не сомневайтесь, если проскочит, автобусники тут же подхватят. Впрочем, можно и согласиться, если хоть до 24:00 с гарантией можно было уехать. Не так давно из центра пытался выбраться ближе к полуночи, такси просто не отвечает, на улице шаром покати. Аул, в натуре.
Ай молодцы! В Бийске 2 раза за год повысили ценник на проезд,итеперь плачут, клиент ушел на автобус и не возвращается. А особо одаренные манагеры в Барнауле хотят такое же замутить. Может их надо ногами гнать с кресел?
Оф. сайт МУПа надо ездить по 15р. вас вводят в заблуждение http://barnget.ru/?page_id=19
Не знаю, где спросить - может, здесь ответят... Сейчас ехал по Красноармейскому в автобусе №57, так там кондуктор билетики по-старинке отрывала от рулончика... Амик, не расскажете, что случилось с валидаторами на шеях кондукторов? Может, прогорел этот проект по озабочиванию народа лишними проблемами?
Сейчас ехал по Красноармейскому в автобусе №57, так там кондуктор билетики по-старинке отрывала от рулончика...
в 57 не все как у "дюдей" валидатор возле водителя лежит, не волнуйтесь, если у вас карточка - вас обилетят с помощью валидатора
валидатор возле водителя лежит, не волнуйтесь, если у вас карточка - вас обилетят с помощью валидатора
а ведь говорили что еще одна цель электронных проездных - мониторинг загрузки ОТ по времени с катушками все насмарку
Сейчас ехал по Красноармейскому в автобусе №57, так там кондуктор билетики по-старинке отрывала от рулончика...
а зачем ранее приобритенным рулонам билетов пропадать, да и расход термобумаги меньше будет, а она ведь денег стоит )
Может их надо ногами гнать с кресел? ========================================================================= Пускай дороги идут чистить - и работа соответствует их грамотности, и здоровья прибавится, и польза народу. При таком количестве рукамиводителей город преобразуется, и президент будет приводить в пример другим более обоснованно, чем сейчас. А зарплату чистильщикам оставить прежнюю, но только в границах официальной - мы же не изверги какие-нибудь.
а ведь говорили что еще одна цель электронных проездных - мониторинг загрузки ОТ по времени
а владельцам 57-го маршрута, в отличии от МУП Горэлектротранс, мониторинг загрузки не нужен, им выручка нужна )
Не знаю, где спросить - может, здесь ответят... Сейчас ехал по Красноармейскому в автобусе №57, так там кондуктор билетики по-старинке отрывала от рулончика... Амик, не расскажете, что случилось с валидаторами на шеях кондукторов? Может, прогорел этот проект по озабочиванию народа лишними проблемами?
Деньги попилены - кому теперь нужна эта обуза?
помню цену билета в трамвае в 96 году - 100 рублей при курсе доллара тогжа 6 с чемто тысячь. потом деноминация - соответственно билет в трамвае 10 копеек курс 6 рублей с чемто. Сейчас доллар 60 с чемто рублей значит билет по тому времени 1 рубль с коррекцией на текущий курс доллара (ведь мы так любим всё к нему привязывать) - а теперь внимание вопрос а не охренели ли перевозчики в 19кратном увеличении своей цены на билеты?!?!?!
месный 23 января 2017 г. 16:28 теперь внимание вопрос а не охренели ли перевозчики в 19кратном увеличении своей цены на билеты
а ты суммарную инфляцию с 1996 года посчитай, там как раз увеличение в 19,21 раз будет )
Повторю еще раз вопрос: почему министры АК по транспорту и ЖКХ не пройдут заслушивание перед народом? Почему никого нет в прямом эфире ТВ? Или как Трамп набирают команду? Нужно в студии собрать всех министров и представить. Выслушать их программу. Плюс депутаты. Плюс дугин, плюс губер. Только по выставки да зоны непонятные
- гость - 23 января 2017 г. 16:36
я в привязке к доллару указал - чё в долларах инфляция 19,21 раз ?
16-43. Потому, что меньше наговоришь - меньше будут роптать. Всегда же можно отмазаться - мы ничего не обещали.. Прозрачная экономика даже на местном уровне - их ночной кошмр
После 21-30ч от Огней до Норд-Веста не уехать, трамваи либо пустые идут не останавливаясь, либо в Депо. Зато город наводнен такси. Такое чувство, что таксисты приплачивают трамвайщикам, чтобы они стояли «на приколе»
От А.Петрова-Попова в центр в 22ч на общ. Транспорте не доехать, нет ни трамваев, ни автобусов
По пр. Ленина электротранспорт ходит лучше, но летом в 22ч. стояли на пл. Октября 40 минут, уехали на автобусе, трамваев- трол. так и не было. Зимой сразу вызываем такси, стоять в мороз по часу ожидая трамваи, невозможно. Болетьи лечиться выйдет дороже
Хотят узаконить то, что и сейчас делают: вечером снимают трамваи с маршрутов. По сути, не выполняют обязательства по правилам перевозок. Только за это еще и дополнительную плату брать будут
После 18 или 19 часов с Докучауво снимается то или 8-ка или 9-ка. Это я наблюдаю много лет. Промежуток движения 30 мин. ДАВАЙ 100 РУБЛЕЙ
Да после 7 вечера уже проблема дождаться 7 или 3 травмай, они ходят раз в полчаса примерно.
Пускай поднимают хоть до 200 рублей. Я каждый вечер после 21 часа стою на остановках. Ни троллейбусов, ни трамваев не дождёшься. Больше половины трамваев идут в депо. Большая часть из них даже не останавливаются на остановках. Главное чтобы была гарантия что ты уедешь в это время. Только пусть не забудут провести тепло в трамваях, а то там ездить крайне не комфортно. Ну, а за комфорт можно и доплатить
Пусть сначала на остановках повесят распечатки с графиками движения: тр.№1-в21-00, в21-15 и так далее; тр.№7- в 21-10, 21-20 –это к примеру, а не «интервал 7 минут». Если нет трамвая, пассажиры могут зафиксировать на видео или фото с датой и временем и подать жалобу. А сейчас трамваи где-то «отстаиваются» по вечерам, не возят пассажиров, так им же за это и доплачивать