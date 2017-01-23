Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Жители Барнаула в обозримой перспективе могут узнать, что такое доплаты за проезд в вечерних трамваях. С инициативой о поднятии тарифа после 21:00 в трамваях выступило муниципальное предприятие "Горэлектротранс".

В самом МУПе в разговоре с корреспондентом Amic.ru уточнить, как сильно планируется увеличить тариф, не смогли. Также в "Горэлектротрансе" посоветовали обратиться за комментариями в администрацию краевой столицы.

В мэрии, в свою очередь, оперативно дать комментарий относительно инициативы муниципального перевозчика также не сумели. На данный момент даже неизвестно, поступили ли властям Барнаула официальные обращения от "Горэлектротранса" с тем, чтобы чиновники изучили обоснованность роста тарифа.

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Отметим, что сейчас проезд в городских трамваях по электронной карте стоит 18 рублей, за наличные — 19 рублей.

Речь идет о росте цены за поездку после 21:00, то есть в самое нерентабельное для "Горэлектротранса" время.

По данным "Политсибру", тариф на вечерние вояжи в городских трамваях могут подскочить аж до 40 рублей. В данном случае издание ссылается на неназванный источник в муниципальном предприятии.

Если говорить о том, когда могут ввести новую практику перевозки пассажиров в трамваях, то сейчас речь идет о ближайшей весне. Портал Amic.ru продолжает следить за развитием данной темы.