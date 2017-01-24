Фото: asfera.info
Крестный ход традиционно пройдет в Барнауле в среду, 25 января, в Татьянин день, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Участники крестного хода соберутся в 10.15 у Никольской церкви, расположенной на проспекте Ленина, 36. Через 15 минут начнется движение собравшихся.
Также в этот день около зданий вузов пройдут праздничные мероприятия. С 12.00 до 14.00 праздничное мероприятие состоится на площадке перед корпусом "Д" АлтГУ (улица Димитрова, 66), а в 12.30 – в Алтайском государственном аграрном университете (проспект Красноармейский, 98).
Комментарии
Главное-чтоб ушли подальше!
24.01.2017 08:04 - гость -
Ты тоже можешь идти куда подальше.
- гость - 24 января 2017 г. 08:57 Я останусь, а вы идите. И подальше... не возращайтесь!