Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в скором времени будет определена дата телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.
Песков уточнил, что сейчас идет процесс согласования. Он также выразил надежду, что дата переговоров будет определена в ближайшее время.
Пресс-секретарь президента также отметил, что контакты с администрацией Трампа идут только по линии МИД.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , президент США Дональд Трамп вступил в должность 20 января.
Комментарии
Советник президента США Дональда Трампа и посол РФ пока не достигли соглашения о проведении телефонных переговоров между американским лидером и президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсерает.
24.01.2017 08:34 - гость -
Это к чему?
- гость - 24 января 2017 г. 08:36 Песков в этот раз, как ни странно, сказал правду.
24.01.2017 08:55 - гость -
О чем и речь. Переговоры о звонке ведутся. Первый же комментарий как будто говорит, что нет и не было такого.)