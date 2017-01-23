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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о повышении пенсий для неработающих пенсионеров. Об этом сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".
Как пишет издание, страховые пенсии будут повышены с 1 февраля на 5,4% (по уровню инфляции за прошлый год). Отметим, что в этом году в России будут индексировать пенсии по прежней схеме.
Таким образом, пенсии будут повышены для 31 миллиона 430 тысяч неработающих пенсионеров. На это уйдет примерно 230 миллиардов рублей.
Как сообщается, в настоящий момент средняя пенсия составляет 13 тысяч 620 рублей.
Комментарии
а работающие типа богатые, люди и работают, потому что пенсии мизер, не прожить, а так-то места бы рабочие освободили
позорная индексация и ни о чем не говорящая средняя пенсия. чиновникам такую пенсию и такую индексацию, враз бы ряхи меньше стали
Какая ахтельная инфляция))
приемные родители пенсионеры считаются работающими, индексация пенсии им не положена, почему не доработан этот вопрос, что теперь приемный родитель до глубокой старости останется без индексации