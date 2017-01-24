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Будни барнаульского Арбата: чем живет будущая пешеходная улица. Фото

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru прогулялся по улице Мало-Тобольской, которую планируют вписать в туркластер "Барнаул – горнозаводской город"

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Улица Мало-Тобольская в историческом центре краевой столицы в перспективе может стать одной из главных достопримечательностей города и даже получить статус барнаульского Арбата.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, эту улицу планируется превратить в пешеходную зону, которая будет служить своеобразным мостом между объектами туркластера "Барнаул – горнозаводской город". База для этого уже есть – с одной стороны, на проспекте Ленина, уже функционирует реконструированный мост через Барнаулку, а с другой имеется выход на комплекс у Нагорного парка.

Когда изменится Мало-Тобольская, еще не ясно. Работа здесь предстоит большая, да и средства надо изыскать.

Сейчас же, гуляя по будущему барнаульскому Арбату, скорее наблюдаешь за "лихими 90-ми". Повсеместно и хаотично здесь расположены торговые точки, фасады зданий далеки от совершенства, территория не благоустроена.

Однако перспектива попадания улицы в проект туристического кластера внушает надежды и позволяет ждать чудесного преображения Мало-Тобольской.


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Комментарии

24.01.2017 08:15
месный

Какой офигенский арбат а, целых 340 метров, загуляться можно, мимо базара и полуразрушенных строений. Если у нас город горнозаводской - то где эти заводы и где эти горы?

0  0
24.01.2017 08:25
- гость -

в городе наведите сначала порядок, середина зимы, ходим по сугробам! через 107 школу хожу - главный вход - козья тропа, с задней стороны - сугроб в человеческий рост, по нему опять же козья тропа для ребятишек! и так везде, тротуар по Шукшина - козья тропа по сугробам!

0  0
24.01.2017 08:51
Шатал Труба

Если вокруг не будет жилого сектора, то тишь и гладь там будет!!!! Сейчас в районе 5-7 вечера, там совсем печально!!!!

0  0
24.01.2017 08:57
Filin

ограждение чугунное на набережной Барнаулки тоже для кластера спилили? Парк по берегам облагородить рука уже не поднимается?

0  0
24.01.2017 08:59
- гость -

город завален снегом, как блокадный, снег очищается и вывозится совсем плохо, ежедневные дикие пробки не в таком уж большом городе, МУП поднимает плату за проезд до 40 рублей, промышленности нет, инвестиций нет, коммуналка зашкаливает, а здесь горы денег идут непонятно на что, не решая ни одной злободневной проблемы

0  0
24.01.2017 09:00
Nic

- гость - 24 января 2017 г. 08:25

Весной по колено в воде и мокром снеге перемещаться придется.

0  0
24.01.2017 09:02
Шатал Труба

24.01.2017 08:59 - гость -, ты чей то против партии пошел??? Сказали будут делать туристический кластер, значит будут делать, опять же рабочие места А снег растает, в марте, апрели, ну местами в мае!!!!!

0  0
24.01.2017 09:08
- гость -

Где хлеб написано, там такой лаваш вкуснючий был. Прям там в настоящем тандыре пекли..

0  0
24.01.2017 09:10
- гость -

Святые места. Сразу вспоминаются 90-е.

0  0
24.01.2017 09:19
Nic

- гость - 24 января 2017 г. 09:08

На Малаховском рынке одно время еще лаваш пекли обалденный. А какие очереди стояли на Энтузиастов за французским хлебом!

0  0
24.01.2017 09:22
месный

Шатал Труба 24 января 2017 г. 09:02

Раскажи чё по твоему мению туристам у нас туристить?

0  0
24.01.2017 09:45
Шатал Труба

24.01.2017 09:22 месный, значение слова "сарказм" понимаешь??!!!

0  0
24.01.2017 09:59
- гость -

В 90 г. у людей лица были светлее, надежда была на будущее. Сейчас рынок годичным ремонтом моста совсем убили. Туризм это хорошо. А безопасность туристов кто обеспечивать будет? Если кто узнает про комендантский час для обеспечения безопасности детей, он сразу приедет в Барнаул

0  0
24.01.2017 10:28
- гость -

месный зарегистрированный

и всем то вы недовольны.

0  0
24.01.2017 10:31
Чел с улицы

"Гоп-стоп, мы подошли из-за угла" (с)

0  0
24.01.2017 10:31
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 09:59 рынок не убили. его закрыли давно. еще ДО ремонта моста а скажите, многие из вас покупают продукты и одежду на ОТКРЫТЫХ рынках? это же не удобно. все пыльное, выгоревшее. да и примерить нормально невозможно. Зимой - в холоде особо не намеряешься, да еще и зеркальце дадут 20*30 см.

0  0
24.01.2017 10:42
- гость -

всегда на рынках брал пока были, во всем мире рынки есть, работают круглосуточно, только у нас для чего то разгоняют

0  0
24.01.2017 10:44
- гость -

Какой офигенский арбат а, целых 340 метров, загуляться можно

ага, из других районов города гулять по нему поедут по пробкам, делать больше нечего, а тот конец города совсем пустой стоит, не знаю для кого и зачем это нужно

0  0
24.01.2017 10:53
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 10:42 а что мешает ту-же футболку в магазине купить? не пыльную, не выгоревшую. не понимаю. Нет, ну я тоже когда -то на рынок за одежкой ездила. Но тогда цены на рынке и в магазине в разы отличались. а сейчас полно магазинов с разными ценами: от очень дорогих до очень дешевых. Продукты покупаю на крытых рынках, а не в этих уличных лотках, продуваемых всеми ветрами и обжигаемых солнцем

0  0
24.01.2017 10:56
- гость -

- гость - 24 января 2017 г. 10:44 а что лучше помойку оставить? или рынок вернуть? туда же из других районов города народ за сланцами как ринется по пробкам. больше же негде китайский ширпотреб купить!!!! а так, по-моему все логично: нагорный парк, набережная, обь, парк и пешеходная улочка - все рядом. можно на весь день приезжать и гулять

0  0
24.01.2017 11:24
- гость -

Когда изменится Мало-Тобольская, еще не ясно. Работа здесь предстоит большая, да и средства надо изыскать.

Изменится также, как новый мост через Барнаулку, то есть НИКАК. Но изменяться будет долго, как и мост, и денег будет вбухано немерянно, как в мост и в лестницу ВДНХ.

0  0
24.01.2017 11:25
- гость -

Эта улица и так была пешеходной, когда на ней базар был.

0  0
24.01.2017 11:31
- гость -

На 10 фото буквы ХЛЕБ и ворота такие же были в начале 70-х, мы в этом магазине пацанами свежие хрустящие роглики покупали по 5 копеек, когда на Ковш купаться ходили. Жалко, что снесут эти буквы и старые железные ворота ставни.

0  0
24.01.2017 11:34
- гость -

ограждение чугунное на набережной Барнаулки тоже для кластера спилили?

На коттедж себе эти мрази спилили, так же как и старую лестницу ВДНХ. И елки на пл.Октября себе камины топить, твари!

0  0
24.01.2017 11:38
- гость -

коммуналка зашкаливает, а здесь горы денег идут непонятно на что, не решая ни одной злободневной проблемы

деньги идут в карман тому, кому надо. воровство-мировая проблема, потому амеры и выбрали трампа, а жулье и лесби недовольны.

0  0
24.01.2017 12:19
- гость -

Какой Арбат??? Парижский Монмартр!!!

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24.01.2017 13:10
- гость -

Вот это центр на фото! Не рискнул бы вечером там гулять

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