Фото: sheradiofm.com
Мобильный интернет в РФ признали одним из самых дешевых в мире: страна заняла второе место в рейтинге, который составило аналитическое агентство Content Review, пишет ИА Regnum.
Стоимость одного гигабайта трафика во многих развитых странах оказалась намного выше, чем в РФ. В рейтинге агентства каждую страну представлял оператор, которого аналитики посчитали лидером сегмента мобильного интернета на рынке. Для РФ выбрали "Мегафон" с расценками на 22 февраля минувшего года.
Отмечается, что опередил РФ лишь Иран со стоимостью гигабайта трафика в 13 рублей. Отмечается, что она недавно снизилась на 13%. В России за такой же объем данных нужно заплатить 117 рублей. Польша расположилась на третьей строчке рейтинга.
В Китае цена гигабайта оказалась равна 394 рублям, в Австралии — 483 рублям, в Соединенных Штатах — 578 рублям, а в Великобритании – 1111 рублям.
Издание подчеркивает, что Ирак в рейтинге поднялся на 21-ю позицию, снизив цену гигабайта мобильного трафика до 348 рублей (на 57%).
Больше всего расценки выросли в Катаре (вдвое). Уровень доходов населения при составлении рейтинга не учитывался.
Телеканал "360" пишет, что представители "Мегафона" и "Вымпелкома" связывают низкие цены на мобильный интернет в РФ с высокой конкуренцией на рынке. В МТС подчеркнули, что оператор снижает среднюю стоимость мегабайта ежегодно.
Комментарии
Я даже скажу, что у нас мобильный интернет очень даже недурного качества. И это на наших необъятных просторах.
Реально бесит, что приезжая в европу приходится платить какие-то бешеные по нашим тарифам деньги за связь. Еще и куча всевозможных ограничений.
Казимир расстроился.
Я так понимаю, стоимость нужно оценивать от средней ЗП по стране, при американских 2.500$ и Российских 18.000р, я сильно сомневаюсь, что у нас дешевый интернет... Новость ни о чем.
Значит ждём повышения тарифов.
неучи..., кто мереет скорость интеренета в гигабайтах!!!!
Почему в этих дурацких сводках о "развитых" странах не приводится средний размер зарплат жителей этих стран? А то создается ложное впечатление что МЫ живем в раю...
На среднюю з/п РФ - 18 000р. можно купить 153,8 Гб трафика. В США при средней з/п 2000 $ (x 59,5 р по курсу) купишь - 205,8 Гб трафика.. ну да, у нас афигеть как дешево.
Гость 11.38, ты статью перечитай, где тут про скорость написано тут про цену за 1 Гигабайт.
У нас вообще все дешево, особенно рабочая сила, или, как правильнее, рабсила. Правда, на втором месте в рейтинге, на первом пигмеи.
Что есть то есть, уже несколько лет на тарифе за 1рубль в день на безлимитном интернете. Хотя есть и серьезный недостаток без роуминга.
А домашний безлимит за 149р в мес благодарю мтс и ттк