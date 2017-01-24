Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин обещает воздействовать на управляющие компании краевой столицы с тем, чтобы навести порядок во дворах.
Сити-менеджер в рамках программы "На первом плане. Барнаул" высказался о том, как в региональном центре в этот зимний сезон убирают снег. В частности, очистке дорог от снега Сергей Дугин поставил "удовлетворительно", акцентировав внимание на том, что осадков этой зимой очень много.
"Оценка по очистке дорог удовлетворительная. Мы максимально постарались", – сказал сити-менеджер, уточнив, что в снегоотвалы было вывезено около 390 тысяч тонн снега.
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Что же касается уборки дворовых территорий, то тут, по словам сити-менеджера, ситуация выглядит менее привлекательно. Сергей Дугин подчеркнул, что жители часто жалуются на нечищеные дворы.
"Мы заставим управляющие компании привести все в соответствие. Через штрафные санкции или просто волевым методом, но у нас все будет в городе вычищено", – резюмировал глава городской администрации.
Комментарии
Ув. Амик узнайте пожалуйста у Г-на Дугина, к какой УК относится Змеиногорский тракт? Ездил там в выходные, местами одна полоса.... Себя наказывать когда начнут?
Да вы уж не дворы, хотя-бы тротуары для пешеходов вычистите. От ул.Солнечная поляна до Докучаево вдооль ул.Юрина "козья тропка" 50см шириной на высоте 1м к уровню дороги, да еще ухабами. Бедные мамашки с детьми и пожилые люди. Пожалейте их.
Улица Чайковского с начала зимы однополосная. Центральный район
По улице Просторной все остановки завалены снегом, вообще не чистят. Ждете, когда ребёнок под колёса скатится с метровой высоты???
за пределами дворов - переезды, тротуары и т.д. кто будет чистить и вывозить снег? в некоторых местах пройти невозможно
разогнали ПЖЭТы с техникой, с кадрами, которые чистили весь район, и насоздовали непонятных УК, у которых ничего нет, и которые только деньги с жильцов откачивают
Почистите ЗМЕИНОГОРСКИЙ ТРАКТ! найдите управу! на "динамо" две из четырех полос!
Да как не стыдно-то? Дороги хоть как-то чистят. А тротуары? а прилегающие территории? Не надо что ли? Вы пройдите по городу, возле каждого магазина Мария-ра, не только проехать, но и ПРОЙТИ невозможно!!! Неужели так трудно раз в неделю трактором пройтись, чтобы не было необходимости лазать по этим скользким глыбам снега??
Крышы уже пичистили?
Сначала найди управу на своих замов которые нарушают статьи градостроительного кодекса систематически не выполняют предписаний прокуратуры и это гос орган который своим поведением призывает граждан на них равняться и брать пример! Позор!
да ну, во дворах прикольно, можно в сугробах лазы выкопать, главное, чтобы трактор потом не придавил. а вот на дорогах и тротуарах действительно жо.
да ну, во дворах прикольно, можно в сугробах лазы выкопать, главное, чтобы трактор потом не придавил. а вот на дорогах и тротуарах действительно жо.
почистите тротуары в зонах нерегулируемых пешеходных переходов, а то через сугроб не пешехода не автомобиля не видно и почему гаишники предписания не выписыают, ведь сугроб перед пешеходным переходом не повышает безопасность дорожного движения
Крыши сначала надо чистить. Выглянул в окно, все, которые видно, ни разу не чищены. А с тротуара снег башка не упадет, может и до весны лежать.
не здря Мы его выбрали!
и что характерно, никто не заставляет чистить регулярно, да что вы! хоть раз за всю зиму трактором пройти по тротуару и все рады будут, особенно старушки и мамы с колясками. для иллюстрации - С.Поляна между А.Петрова и Г.Исакова - возле аптеки - так там уже просто какая-то тренировочная площадка - тропинка в виде разноуровневых зигзагов на сугробе, еще и под деревьями, так что приходится нагибаться в трипогибели! осенью там чистили, было, а сейчас уже весну, наверное, ждут
Хорошо бы. УК без кнута вообще ни как работать не хотят.
Гы, управа на управу
на Ядринцева прошлись трактором, сдвинули снег на обочину по краям дороги,теперь и пешеходам ходить негде, и машины разъехаться не могут. А снег ни разу не увозили за всю зиму. НИ РАЗУ. Такая же ситуация почти на всех второстепенных дорогах Центрального района.
Ужо теперь зададут нерадивым. Ужо Франк всех их поувольняет. И Глава города снег победит....к маю.
умаялись, бедненькие наверно, по 6000 тонн в сутки вывозить с 1 ноября по ныне, без выходных, без обеда, спать некода ? Откуда этот бред про сотни тыс.тонн снега сотней камазов-развалюх?
Это еще и городскую архитектуру надо нагибать за планировку города как в Африке - снег отгребать некуда, все напрочь застроено. Весной еще и вода одолеет, которой некуда впитываться, а только течь по улицам, устраивая потопы. Так-то не Ванга я, но все вполне предсказуемо. Надо разбираться с каждым разрешением на строительство, кем и на каких условиях выдано, а если не выдано, то почему строится. Как на пересечении Партизанской и Социалистического, строится здание, проект которого не прошел государственной экспертизы - наверно, не хватило одного "Разлома". Все ненормативные постройки надо сносить за личный счет смотрящих чиновников.
На змеиногорском тракте из двора выехать невозможно между дорогой и трамвайной линией снежный вал выше внедорожников. Куда Дугин смотрит, куда Торубаров смотрит когда сам выезжает на дорогу?
Председатель ТСЖ 100 сам совершил аварию при выезде из дома из за снежного вала. Кто почистит снежный вал? Кто с него спросит за чистку снега. Ничего не делает три года, машину водит, хотя руки по болезни у него трясутся, но в чем вопрос кто ему права дал? Когда у него заберут права?
тиха. все чистят гоголя