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Все вычистят: сити-менеджер Барнаула найдет управу на управляющие компании

, ИА "Амител"
Глава администрации намерен навести порядок во дворах через штрафные санкции и волевые методы

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин обещает воздействовать на управляющие компании краевой столицы с тем, чтобы навести порядок во дворах.

Сити-менеджер в рамках программы "На первом плане. Барнаул" высказался о том, как в региональном центре в этот зимний сезон убирают снег. В частности, очистке дорог от снега Сергей Дугин поставил "удовлетворительно", акцентировав внимание на том, что осадков этой зимой очень много.

"Оценка по очистке дорог удовлетворительная. Мы максимально постарались", – сказал сити-менеджер, уточнив, что в снегоотвалы было вывезено около 390 тысяч тонн снега.

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Что же касается уборки дворовых территорий, то тут, по словам сити-менеджера, ситуация выглядит менее привлекательно. Сергей Дугин подчеркнул, что жители часто жалуются на нечищеные дворы.

"Мы заставим управляющие компании привести все в соответствие. Через штрафные санкции или просто волевым методом, но у нас все будет в городе вычищено", – резюмировал глава городской администрации.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.01.2017 11:13
- гость -

Ув. Амик узнайте пожалуйста у Г-на Дугина, к какой УК относится Змеиногорский тракт? Ездил там в выходные, местами одна полоса.... Себя наказывать когда начнут?

0  0
24.01.2017 11:17
Я

Да вы уж не дворы, хотя-бы тротуары для пешеходов вычистите. От ул.Солнечная поляна до Докучаево вдооль ул.Юрина "козья тропка" 50см шириной на высоте 1м к уровню дороги, да еще ухабами. Бедные мамашки с детьми и пожилые люди. Пожалейте их.

0  0
24.01.2017 11:18
- гость -

Улица Чайковского с начала зимы однополосная. Центральный район

0  0
24.01.2017 11:21
- гость -

По улице Просторной все остановки завалены снегом, вообще не чистят. Ждете, когда ребёнок под колёса скатится с метровой высоты???

0  0
24.01.2017 11:22
- гость -

за пределами дворов - переезды, тротуары и т.д. кто будет чистить и вывозить снег? в некоторых местах пройти невозможно

разогнали ПЖЭТы с техникой, с кадрами, которые чистили весь район, и насоздовали непонятных УК, у которых ничего нет, и которые только деньги с жильцов откачивают

0  0
24.01.2017 11:24
Stroller

Почистите ЗМЕИНОГОРСКИЙ ТРАКТ! найдите управу! на "динамо" две из четырех полос!

0  0
24.01.2017 11:28
- гость -

Да как не стыдно-то? Дороги хоть как-то чистят. А тротуары? а прилегающие территории? Не надо что ли? Вы пройдите по городу, возле каждого магазина Мария-ра, не только проехать, но и ПРОЙТИ невозможно!!! Неужели так трудно раз в неделю трактором пройтись, чтобы не было необходимости лазать по этим скользким глыбам снега??

0  0
24.01.2017 11:28
- гость -

Крышы уже пичистили?

0  0
24.01.2017 11:29
вова

Сначала найди управу на своих замов которые нарушают статьи градостроительного кодекса систематически не выполняют предписаний прокуратуры и это гос орган который своим поведением призывает граждан на них равняться и брать пример! Позор!

0  0
24.01.2017 11:35
финт

да ну, во дворах прикольно, можно в сугробах лазы выкопать, главное, чтобы трактор потом не придавил. а вот на дорогах и тротуарах действительно жо.

0  0
24.01.2017 11:38
финт

да ну, во дворах прикольно, можно в сугробах лазы выкопать, главное, чтобы трактор потом не придавил. а вот на дорогах и тротуарах действительно жо.

0  0
24.01.2017 11:48
- гость -

почистите тротуары в зонах нерегулируемых пешеходных переходов, а то через сугроб не пешехода не автомобиля не видно и почему гаишники предписания не выписыают, ведь сугроб перед пешеходным переходом не повышает безопасность дорожного движения

0  0
24.01.2017 11:51
- гость -

Крыши сначала надо чистить. Выглянул в окно, все, которые видно, ни разу не чищены. А с тротуара снег башка не упадет, может и до весны лежать.

0  0
24.01.2017 11:59
- гость -

не здря Мы его выбрали!

0  0
24.01.2017 12:22
- гость -

и что характерно, никто не заставляет чистить регулярно, да что вы! хоть раз за всю зиму трактором пройти по тротуару и все рады будут, особенно старушки и мамы с колясками. для иллюстрации - С.Поляна между А.Петрова и Г.Исакова - возле аптеки - так там уже просто какая-то тренировочная площадка - тропинка в виде разноуровневых зигзагов на сугробе, еще и под деревьями, так что приходится нагибаться в трипогибели! осенью там чистили, было, а сейчас уже весну, наверное, ждут

0  0
24.01.2017 12:38
- гость -

Хорошо бы. УК без кнута вообще ни как работать не хотят.

0  0
24.01.2017 12:43
гость

Гы, управа на управу

0  0
24.01.2017 13:00
гость

на Ядринцева прошлись трактором, сдвинули снег на обочину по краям дороги,теперь и пешеходам ходить негде, и машины разъехаться не могут. А снег ни разу не увозили за всю зиму. НИ РАЗУ. Такая же ситуация почти на всех второстепенных дорогах Центрального района.

0  0
24.01.2017 13:05
- гость -

Ужо теперь зададут нерадивым. Ужо Франк всех их поувольняет. И Глава города снег победит....к маю.

0  0
24.01.2017 13:09
- гость -

умаялись, бедненькие наверно, по 6000 тонн в сутки вывозить с 1 ноября по ныне, без выходных, без обеда, спать некода ? Откуда этот бред про сотни тыс.тонн снега сотней камазов-развалюх?

0  0
24.01.2017 13:10
- гость -

Это еще и городскую архитектуру надо нагибать за планировку города как в Африке - снег отгребать некуда, все напрочь застроено. Весной еще и вода одолеет, которой некуда впитываться, а только течь по улицам, устраивая потопы. Так-то не Ванга я, но все вполне предсказуемо. Надо разбираться с каждым разрешением на строительство, кем и на каких условиях выдано, а если не выдано, то почему строится. Как на пересечении Партизанской и Социалистического, строится здание, проект которого не прошел государственной экспертизы - наверно, не хватило одного "Разлома". Все ненормативные постройки надо сносить за личный счет смотрящих чиновников.

0  0
24.01.2017 13:41
- гость -

На змеиногорском тракте из двора выехать невозможно между дорогой и трамвайной линией снежный вал выше внедорожников. Куда Дугин смотрит, куда Торубаров смотрит когда сам выезжает на дорогу?

0  0
24.01.2017 13:46
- гость -

Председатель ТСЖ 100 сам совершил аварию при выезде из дома из за снежного вала. Кто почистит снежный вал? Кто с него спросит за чистку снега. Ничего не делает три года, машину водит, хотя руки по болезни у него трясутся, но в чем вопрос кто ему права дал? Когда у него заберут права?

0  0
24.01.2017 13:53
- гость -

тиха. все чистят гоголя

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