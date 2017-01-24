Вторник, 24 Январь, 14:06

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,5
€ 63,94
Brent
$ 51,5
-9°
Обь
38см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае-2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Неустановленный трамвай сбил девушку-подростка в Барнауле

, ИА "Амител"
Полиция ищет очевидцев происшествия, случившегося на проспекте Красноармейском 26 декабря

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Очевидцев наезда трамвая на несовершеннолетнюю девушку разыскивает в Барнауле полиция, сообщили в городской ГИБДД.

Говоря о деталях инцидента, случившегося около 11:00 26 декабря прошлого года, в Госавтоинспекции отмечают: "В г. Барнауле на пр. Красноармейский, 24 неустановленный водитель, управляя неустановленным трамваем маршрута №5, осуществляющим левый поворот с пр. Красноармейского на ул. Анатолия, допустил наезд на пешехода-девочку 2000 года рождения, которая пересекла проезжую часть пр. Красноармейского".

Известно, что девушка-подросток шла по пешеходному переходу на посадочную площадку.

В итоге девочка получила телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь.

Очевидцев ЧП просят обращаться по телефонам: (3852) 393-605, 393-554, 391-090, 393-555.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

24.01.2017 11:27
- гость -

в каждом трамвае куча электроники и видео пишется похоже трамвайщики зря едят свой хлеб

0  0
24.01.2017 11:32
- гость -

250 камер натыкали в салон этих развалюх, а теперь ищут свидетелей, в депо на регистраторе посмотрите и не стройте проблему на ровном месте!

0  0
24.01.2017 11:35
- гость -

Камер навтыкали. Глонассов навтыкали. А Семыкин руками разводит. Не мой говорит трамвай и все тут.

0  0
24.01.2017 11:42
- гость -

так ведь трамвай - пятерочка! нееее, это не наш. это к Расторгуеву

0  0
24.01.2017 11:45
- гость -

Блин!!!! У нас столько много трамваев ходят по 5му маршруту!!!!!))))))) Что уже месяц найти не могут!!!!((((( Даааа они ещё и на наперегонки катаются друг с другом!!!! БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!!! Это с какими мозгами надо такое написать - В г. Барнауле на пр. Красноармейский, 24 неустановленный водитель, управляя неустановленным трамваем маршрута №5, осуществляющим левый поворот с пр. Красноармейского на ул. Анатолия, допустил наезд на пешехода-девочку 2000 года рождения, которая пересекла проезжую часть пр. Красноармейского". ПОЛНЫЙ ФИНИШ!!!!!!

0  0
24.01.2017 11:47
BLATNOI 2017

Неустановленный трамвай -КАК ТАК ЧТО ЗНАЧИТ Неустановленный трамвай СТРАНА ДУРАКОВ !!!

0  0
24.01.2017 11:47
- гость -

Девочка 17 лет. Должна уже понимать что у трамвая при повороте занос 1.5-2.5 м

0  0
24.01.2017 11:48
- гость -

Я понял!!!! Это был экспериментальный гибрид трамвагазели !!!!!

0  0
24.01.2017 11:53
Filin

а что, у диспетчера уточнить не могут кто на маршруте был в 11.00 в этом месте?

0  0
24.01.2017 11:58
- гость -

Трамвай скрылся с места преступления чтоли?

0  0
24.01.2017 12:10
- гость -

Водила трамвая, наверно, в это время мечтал о 40-рублевом проезде в вечернее время, вот и не заметил пешехода. Теперь вот в бегах вместе с трамваем неустановленной марки, цвета гоносмера, последовавшего непонятно в каком направлении. Гибдд с ног сбилась, обшаривая все дворы в округе.

0  0
24.01.2017 12:26
Сибиряк из Рубцовска

Он замаскировался под троллейбус и уехал жить и работать в Рубцовку

0  0
24.01.2017 12:34
Миротворец

Необычайно оперативная новость,не прошло и пол года.....

0  0
24.01.2017 12:35
Ипонамать

а девочка трамвай не видела?

0  0
24.01.2017 12:57
ужэ Э

неустановленный трамвай))))с соседнего региона наверное транзитчик

0  0
24.01.2017 13:32
- гость -

странная история - в диспетчерской разве нет данных кто был в это время на маршруте? такого просто не может быть

0  0
24.01.2017 13:34
- гость -

Это был колымщик нелегальный

0  0
24.01.2017 13:46
Игорек

Интересно как можно до сих пор не установить водителя ТРАМВАЯ. Это же не личный автомобиль, на котором можно после ДТП скрыться. В депо не знают, кто в этот день выходил на рейс, медицинский осмотр, график выхода и .т.д. (Бред не правда ли?). Пусть даже их несколько, "водил" (всех отработать). Я бы точно расколол.Либо руководство скрывает это либо доблестная ОБДПС так работает.

0  0
24.01.2017 14:00
olga

Клоуны кругом,читаешь и думаешь-мир сошел или сходит с ума)))

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:54
Польша обнародовала секретный документ о переходе к пророссийской политике 0
13:51
Вице-премьер рассказал о новых правилах кредитования алтайских аграриев 1
13:40
Какой тарифный план для оплаты проезда в транспорте вам выгоден? Опрос 5
13:31
Каким будет паводок в Алтайском крае? Прогноз от Александра Люцигера 2
13:22
Конюхов и Чилингаров установят российский флаг на дне Марианской впадины 26
13:13
Ветер и сильный снег: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение 0
13:07
"Наш мусор, и нам им заниматься" – губернатор о полигоне ТБО в Барнауле 4
12:53
Испуганный билетер пропустил 160 тысяч иностранцев в японский парк 0
12:42
Все бесхозные сети Алтайского края может взять на себя МРСК Сибири 5
12:33
Алтайские аграрии из-за роста акцизов начали запасаться топливом 4
12:22
СК возбудил уголовное дело после ночного исчезновения жителя Славгорода 0
12:15
СМИ сообщили о размещении Китаем межконтинентальных ракет у границ России 26
12:02
Нарушения найдены при строительстве второй очереди барнаульской "Галактики" 5
11:52
Создатели объявили название восьмого эпизода "Звездных войн" 0
11:41
Когда и где состоится жеребьевка финальной части ЧМ по футболу 2018 года? 1
11:32
Власти Барнаула намерены открыть на базе "Родины" музей кинематографии 9
11:21
Неустановленный трамвай сбил девушку-подростка в Барнауле 19
11:16
США перевели Палестине $221 млн в последние часы президентства Обамы – СМИ 7
11:07
Все вычистят: сити-менеджер Барнаула найдет управу на управляющие компании 24
10:54
Россия попала в тройку стран с самым дешевым мобильным интернетом 11
10:36
Действующий полигон ТБО в Барнауле может работать еще 15 лет – Дугин 6
10:28
Минкультуры намерено в 1,5 тыс. раз увеличить сборы с голливудских фильмов 3
10:14
Какие фильмы в 2016 году номинировали на премию "Золотая малина"? 0
10:06
Трасса Змеиногорск – Рубцовск остается перекрытой в Алтайском крае 0
10:00
В Барнауле проходят занятия бальными танцами для взрослых 0
09:53
Путин одобрил выделение прибыльных маршрутов самолетам производства России 39
09:41
Хоккейный клуб "Алтай" на своем льду переиграл "Чебоксары" 0
09:28
Второй жертвой жуткой аварии на алтайской трассе стала жена водителя 16
09:19
Загоревшийся дом в Барнауле тушили 36 человек 0
09:09
Два человека погибли при крушении частного самолета в американском Тусоне 0
08:58
Советник Трампа призвал арестовать Мадонну за угрозы о взрыве 18
08:45
Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина" 1
08:29
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 24 января 0
08:14
Взрыв прогремел в жилом комплексе в Лондоне. Видео 0
07:33
Будни барнаульского Арбата: чем живет будущая пешеходная улица. Фото 27
07:04
Алтайский край "потерял" несколько тысяч избирателей с последних выборов 5
06:32
Двухквартирный особняк продают в центре Барнаула за 29 млн рублей 15
06:01
Алтайский край в 2017 году может пережить нашествие саранчи 11
05:06
Снег, метели и сильный ветер прогнозируют в Алтайском крае 24 января 0
04:05
Крестный ход пройдет в Барнауле в Татьянин день 3
03:06
Джеймс Кэмерон и автор "Дэдпула" снимут нового "Терминатора" 3
02:08
Стремительный всплеск рождаемости зафиксировали в Китае 0
01:23
Названы лучшие игры 2016 года 0
00:03
Говорить о президентских выборах 2018 года рано – Песков 20
23:04
Убившая девочку няня из Узбекистана направлена на принудительное лечение 3
22:53
Авария с погибшими произошла на трассе в Алтайском крае 2
22:04
Водитель Mercedes погиб после столкновения с лошадью в Горном Алтае 1
21:03
Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа согласовывается 4
20:01
Пенсии пожилым людям в России повысят с 1 февраля на 5,4% 4
19:50
ГИБДД: восемь пешеходов сбили на улицах Барнаула в минувшие выходные 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.