Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Очевидцев наезда трамвая на несовершеннолетнюю девушку разыскивает в Барнауле полиция, сообщили в городской ГИБДД.
Говоря о деталях инцидента, случившегося около 11:00 26 декабря прошлого года, в Госавтоинспекции отмечают: "В г. Барнауле на пр. Красноармейский, 24 неустановленный водитель, управляя неустановленным трамваем маршрута №5, осуществляющим левый поворот с пр. Красноармейского на ул. Анатолия, допустил наезд на пешехода-девочку 2000 года рождения, которая пересекла проезжую часть пр. Красноармейского".
Известно, что девушка-подросток шла по пешеходному переходу на посадочную площадку.
В итоге девочка получила телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь.
Очевидцев ЧП просят обращаться по телефонам: (3852) 393-605, 393-554, 391-090, 393-555.
Комментарии
в каждом трамвае куча электроники и видео пишется похоже трамвайщики зря едят свой хлеб
250 камер натыкали в салон этих развалюх, а теперь ищут свидетелей, в депо на регистраторе посмотрите и не стройте проблему на ровном месте!
Камер навтыкали. Глонассов навтыкали. А Семыкин руками разводит. Не мой говорит трамвай и все тут.
так ведь трамвай - пятерочка! нееее, это не наш. это к Расторгуеву
Блин!!!! У нас столько много трамваев ходят по 5му маршруту!!!!!))))))) Что уже месяц найти не могут!!!!((((( Даааа они ещё и на наперегонки катаются друг с другом!!!! БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!!! Это с какими мозгами надо такое написать - В г. Барнауле на пр. Красноармейский, 24 неустановленный водитель, управляя неустановленным трамваем маршрута №5, осуществляющим левый поворот с пр. Красноармейского на ул. Анатолия, допустил наезд на пешехода-девочку 2000 года рождения, которая пересекла проезжую часть пр. Красноармейского". ПОЛНЫЙ ФИНИШ!!!!!!
Неустановленный трамвай -КАК ТАК ЧТО ЗНАЧИТ Неустановленный трамвай СТРАНА ДУРАКОВ !!!
Девочка 17 лет. Должна уже понимать что у трамвая при повороте занос 1.5-2.5 м
Я понял!!!! Это был экспериментальный гибрид трамвагазели !!!!!
а что, у диспетчера уточнить не могут кто на маршруте был в 11.00 в этом месте?
Трамвай скрылся с места преступления чтоли?
Водила трамвая, наверно, в это время мечтал о 40-рублевом проезде в вечернее время, вот и не заметил пешехода. Теперь вот в бегах вместе с трамваем неустановленной марки, цвета гоносмера, последовавшего непонятно в каком направлении. Гибдд с ног сбилась, обшаривая все дворы в округе.
Он замаскировался под троллейбус и уехал жить и работать в Рубцовку
Необычайно оперативная новость,не прошло и пол года.....
а девочка трамвай не видела?
неустановленный трамвай))))с соседнего региона наверное транзитчик
странная история - в диспетчерской разве нет данных кто был в это время на маршруте? такого просто не может быть
Это был колымщик нелегальный
Интересно как можно до сих пор не установить водителя ТРАМВАЯ. Это же не личный автомобиль, на котором можно после ДТП скрыться. В депо не знают, кто в этот день выходил на рейс, медицинский осмотр, график выхода и .т.д. (Бред не правда ли?). Пусть даже их несколько, "водил" (всех отработать). Я бы точно расколол.Либо руководство скрывает это либо доблестная ОБДПС так работает.
Клоуны кругом,читаешь и думаешь-мир сошел или сходит с ума)))