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Уголовное дело по части 105 УК РФ (убийство) возбудило региональное управление Следственного комитета в связи с пропажей жителя Славгорода Сергея Назаренко.
Как сообщили в ведомстве, мужчина ушел из дома 17 декабря прошлого года около двух часов ночи, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
"Принимая во внимание внезапность исчезновения и длительное отсутствие сведений о месте пребывания Назаренко С.В., Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)", – указывают в СКР.
Приметы пропавшего: на вид 45 лет, рост 180 сантиметров, телосложение среднее, голубые глаза, короткие темно-русые волосы.
Мужчина был одет в коричневую дубленку, черную вязаную шапку, серую кофту, коричневые ботинки.
Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, следует обратиться по телефонам: 8 (385-2) 29-80-02, 8 (385-68)-7-93-49, 8 (385-68)-7-93-06, 02 или 102.
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