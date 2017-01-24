Фото: администрация Алтайского края

Сельскохозяйственные предприятия Алтайского края в 2017 году смогут получать кредиты под 5% годовых и единую региональную субсидию. Об этом журналистам в понедельник, 23 января, рассказал первый вице-премьер правительства региона Александр Лукьянов.

По его словам, в этом году изменятся механизмы государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий страны. В частности, будет использоваться льготное кредитование под 5% годовых, что позволит покупать новую технику. Предприятия будут оформлять кредиты и оплачивать их обслуживание по ставке 5% годовых, а государство будет выплачивать компенсации напрямую банкам.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства вводит специальную региональную субсидию, в которой содержатся средства для различных видов и направлений аграрной отрасли. Всего 20 видов господдержки войдут в единую субсидию. Также в случае приобретения техники алтайских предприятий из краевого бюджета компенсируется 10% ее стоимости.

"При этом для всех категорий сельхозпредприятий сохранится предоставление несвязанной поддержки, в том числе выплаты субсидий на гектар обрабатываемой пашни и на килограмм товарного молока, переданного на переработку", – рассказал Александр Лукьянов.

Он подчеркнул, что в регионе уже ведется подготовка к посевной кампании. По предварительным данным, в 2017 году посевы всех сельскохозяйственных культур в Алтайском крае займут 5,4 миллиона гектаров. Яровой сев предстоит провести на площади 4,7 миллиона гектаров. Для выполнения всего объема весенних полевых работ потребуется более 108 тысяч тонн дизельного топлива и бензина.

Техническая готовность к работам, как отметил вице-премьер, составляет 80-82%, что соответствует уровню прошлого года.

Как отметил Александр Лукьянов, технические возможности сельхозпредприятий края позволяют провести весь комплекс весенне-полевых работ своевременно и качественно за 25-28 рабочих дней.

