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МИД Польши обнародовало секретный документ от 2008 года под названием "Тезисы о политике Польши в отношении России и Украины", пишет ТАСС со ссылкой на агентство Polish Press Agence.

Подчеркивается, что восемь лет назад доступ к материалы был лишь у четырех человек, в том числе занимавшего тогда пост главы внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского. В документе критически оцениваются сформировавшиеся в стране стереотипы о том, что Россия — враг Польши и всегда им будет. Составители оценили, что РФ "стремится к восстановлению статуса великой державы", однако отметили, что страна "далека от прежних имперских амбиций".

В тексте сказано, что относительная слабость РФ по сравнению с ее окружением, особенно динамично развивающимся Китаем и представляющим угрозу исламским югом, "склоняет ее к пониманию, что при всех традиционных препятствиях Запад — самый надежный для нее партнер". Для Запада, а особенно Западной Европы, Россия является важным союзником в борьбе с приходящими с Юга серьезными проблемами, включая исламский радикализм и терроризм. Также она "является большим хранилищем ресурсов, которые могут значительно экономически поддержать западный мир" — пишет издание.

В анализе польского ведомства также сказано: "Абстрагируясь от огромных экономических интересов Польши в России, касающихся не только энергетики, играющей важную роль в польско-российских и российско-европейских отношениях, а также взаимного культурного и интеллектуального интереса, следует обратить внимание, что оживленный диалог с РФ представляет собой большую политическую ценность для Польши". Республика собиралась стать главным знатоком и интерпретатором РФ на Западе. В документе подчеркивалось, что чем больше Польша будет знать о России и чем достовернее сможет ее оценивать, тем больше страна сможет влиять на общую политику Евросоюза и всего Запада по отношении к РФ и постсоветскому пространству.

В контексте Украины составители секретного материала оценили, что эта страна "реформируется по модели трансформации далекой от польской и центрально-европейской, сохраняет постсоветские черты". С Киевом предлагалось действовать прагматично и "по-дружески" критично, реалистично оценивая возможности этой страны укрепить связи с Западом. В тексте отмечается, что необходимо серьезно отнестись к тому, что в долгосрочной перспективе Украина может не получить членства в Европейском союзе.

Агентство пишет, что тайный документ негативно оценил действующий глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский. Министр отметил, что авторы документа посчитали пророссийскую позицию неким инструментом и трюком для Запада, который позволит улучшить репутацию страны. Также он подчеркнул, что Украине "предлагались не пути интеграции, а псевдосвязи с Западом, фиктивная интеграция".