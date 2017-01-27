Фото: uraldaily.ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в ближайшее время позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину, пишет Gazeta.ru.
Об этом глава американского государства рассказал во время интервью Fox News.
"Он позвонил мне после того, как я выиграл. У нас не было еще обсуждений, но, насколько я понимаю, у нас скоро будет обсуждение с ним", — отметил президент Америки.
Ранее СМИ писали, что телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться в ближайшие выходные. Речь идет о датах 28 или 29 января.
Комментарии
А я трубку не возьму)))- ответил Путин....Цирк какой то....Позвоню- не позвоню)))))
Ох ты какой хулиган телефонный! Шалунишка однако!
Ранее Трамп позвонить не мог Путину так как денег на SIM карте не было
обамка служебный телефон зажал
Многие в США боятся, что Трамп подтолкнет страну к гражданской войне, окончательно рассорив бедных с богатыми. Трамп , вероятно, хочет спросить пукина, как этот вопрос обстоит в России?
Телефонные разговоры прошлый век. Мог просто Медведеву в контакте написать , что все хорошо,выборы выиграл, а что дальше делать-то ...?
27.01.2017 13:13 - гость - Телефонные разговоры прошлый век. Мог просто Медведеву в контакте написать , что все хорошо,выборы выиграл, а что дальше делать-то ...?
В "Однокласниках" могли лайками обменяться
Позвони мне, позвони Позвони мне, ради бога Через время протяни Голос тихий и глубокий Звёзды тают над Москвой Может, я забыла гордость Как хочу я слышать голос Как хочу я слышать голос Долгожданный голос твой Без тебя проходят дни Что со мною, я не знаю Умоляю - позвони Позвони мне - заклинаю Дотянись издалека Пусть под этой звёздной бездной Вдруг раздастся гром небесный Вдруг раздастся гром небесный Телефонного звонка Позвони мне, позвони
Если я в твоей судьбе Ничего уже не значу Я забуду о тебе Я смогу, я не заплачу Эту боль перетерпя Я дышать не перестану Всё равно счастливой стану Всё равно счастливой стану Даже если без тебя
Массаж мозга,хоть ты и не а дек ват,но здесь в точку попал!!!!
Массаж мозга 27 января 2017 г. 13:30
Жалеешь, что баба Хиля проиграла?
"Жалеешь, что баба Хиля проиграла?" ----------- Не. Я за андервудов.
Массаж мозга 27 января 2017 г. 13:47
Поддерживаешь Трампа?
Массаж мозга 27 января 2017 г. 13:47 смотришь?)
"Поддерживаешь Трампа" ---------- Поддерживаю свою семью.
"смотришь?)" ---------- Давно посмотрел. Новый сезон ждёмс.
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в ближайшее время позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину
Походу весь мир замер, а вдруг договорятся? Куча сердечных приступов случится. А если не договорятся приступов будет меньше, с Хилари никто и не надеялся договориться