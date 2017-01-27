Представители ЛДПР в Барнауле посетили разные вузы города, поздравили студентов в Татьянин день и вручили им подарки от партии – канцелярские товары, кружки, календари, сообщает пресс-служба партии.
Координатор Центрального районного отделения партии Дмитрий Ворсин посетил Барнаульский кооперативный техникум, координатор Октябрьского РО Александр Лукашенко навестил общежитие Алтайского промышленно-экономического колледжа, координатор Индустриального РО Алексей Сименуха — общежитие Алтайского государственного института культуры, а координатор Железнодорожного РО Дмитрий Козлов поздравил студентов "политеха". Активист молодежного отделения Данил Гуцул вручил подарки студентам Алтайского государственного и аграрного университетов.
Глава реготделения по Алтайскому краю Евгения Боровикова провела открытую лекцию для студентов-политологов в АлтГУ.
"У нас развитый социальный лифт, вы можете без связей и денег начать карьеру и добиться высот. Депутатом от ЛДПР может стать человек "из народа". Были у нас кандидаты — газосварщики, охранники и строители. Сейчас во фракции ЛДПР в краевом парламенте нового созыва есть медсестра, и теперь главврач больницы с ней за руку здоровается", — рассказала она.
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