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Государственную награду получит инспектор ДПС Алексей Коняев, который спас из ледяной воды Москвы-реки девушку, попавшую в ДТП. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщается, авария произошла в центре Москвы вечером в четверг, 26 января. После столкновения одна из машин пробила парапет и улетела в реку. Автоинспектор прыгнул в ледяную воду, с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонущей иномарки и вытащил женщину-водителя из салона.
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Девушку передали врачам, которые диагностировали у нее общее переохлаждение и обморожение обеих кистей.
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