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"Алиса, это пудинг! Пудинг, это Алиса!": главные цитаты из любимой книги

, ИА "Амител"
Цитатник на все случаи жизни. Вспоминаем гениальное произведение писателя Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес"

Знаменитый писатель Льюис Кэрролл родился 27 января 1832 года. В день рождения английского автора портал Amic.ru собрал подборку цитат из известнейших книг "Алиса в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье". А какие у вас любимые цитаты из этих произведений?


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Комментарии

27.01.2017 17:36
- гость -

Просто не знаю, кто я сейчас такая. Нет, я, конечно, примерно знаю, кто такая я была утром, когда встала, но с тех пор я всё время то такая, то сякая — словом, какая-то не такая.(Алиса в стране чудес)

0  0
27.01.2017 17:56
Коренной житель АК

В россии пудингов нет,есть только путинги.

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