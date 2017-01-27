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Генетики смогли впервые создать полноценные химерные зародыши, в которых сочетаются клетки свиньи и человека, а также других млекопитающих. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на статью в журнале Cell.
Ученые признались, что работали над этим около четырех лет. Как оказалось, создать такой зародыш не так-то просто. Исследователи признаются, что это важный первый шаг на пути выращивания органов человека в теле свиньи.
Теперь генетикам предстоит выяснить, как заставить клетки человека превращаться в нужные им органы. Речь идет о так называемой ксенотрансплантации, о которой говорят уже больше 15 лет. Ксенотрансплантация означает пересадку органов животных в тело человека. Для того чтобы добиться этого, ученые должны были найти способ, чтобы иммунная система не отторгала чужие органы.
Комментарии
говорят, организм свиньи очень похож на организм человека, и они (свиньи) даже ближе нам чем обезьяны. даже хотели пробовать органы пересаживать. чем дело кончилось не знаю.
Чтобы россияне могли день и ночь трудиться на благо Отчизны, сегодня сколковские учёные скрестят сову с жаворонком.
В результате и появляються дерьмократы,либерасты,катрюлеголовые и майданутые!
Разве человеческие химеры не запрещены?