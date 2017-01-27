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Депутаты Госдумы приняли в окончательном третьем чтении спорный проект закона о декриминализации побоев, причиненных членам семьи и другим близким лицам.
Напомним, законопроектом оговаривается, что в статью 116 Уголовного кодекса вносятся изменения, и, таким образом, "побои в отношении близких лиц" перестают быть криминальным преступлением, а становятся административным правонарушением.
Отметим, что, согласно официальной позиции, данные нововведения принимаются во избежание неоднозначного толкования положений УК РФ, возникшего после того, как в прошлом году был принят закон об ответственности за побои в отношении близких лиц.
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В данный момент побои в семье предусматривают наказание в виде обязательных или исправительных работ, ограничения или лишения свободы, принудительных работ либо ареста до шести месяцев.
Также стоит отметить, что принятый проект закона предполагает уголовное наказание, если побои в семье совершаются повторно.
Комментарии
Сейчас какой то мужик прочитал и улыбнулся, ожидая жену с работы
Как вариант, жена разводится и продолжает жить с мужем, но тронуть он ее уже не сможет, будут побои чужого человека, а значит с реальным сроком
Ну теперь кухонных боксёров разведётся.
похоже там все сложно. этот вопрос поднимали в передаче "Человек и закон". я так и не понял, в чем плюсы или минусы каждого варианта. и даже не понял, какого мнение они сами придерживаются
это чо, получается можно жене отхе...чить а потом, если она пожалуется в органы, мне выпишут штраф, за что жене прилетит ещё больше, ведь деньги то из семейного бюджета
то ли тупые совсем то ли прикидываетесь. суть закона проста - побои не повлекшие вреда для здоровья вынесли в разряд административных, за исключением членов семьи, для них оставили уголовную ответственность. то есть если сосед даст подзатыльник мужу ему за это административка, а если жена мужу то уголовка. нарушается принцип равенства перед законом и справедливости, семейные несут большую ответственность. это и было устранено. то есть речь не идет ни о каком освобождении от ответственности, а просто об устранении несправедливости в применении закона
17:22, а если жена т.н. "гражданская"?
Гонец из Пензы 27 января 2017 г. 17:25
17:22, а если жена т.н. "гражданская"?
тогда могла месить с чистой совестью. речь шла просто о единообразном применении закона, не более. о равном действии норм уголовного и административного законодательства на всех лиц
тогда следующий вопрос: а если в семье родитель номер 1 и родитель номер 2?
тогда следующий вопрос: а если в семье родитель номер 1 и родитель номер 2?
это в европу
Теперь у нас зло норма жизни
Почитал комментарии. Вы в голову только кушаете?
- гость - 27 января 2017 г. 17:22 то ли тупые совсем то ли прикидываетесь. суть закона проста - побои не повлекшие вреда для здоровья вынесли в разряд административных, за исключением членов семьи, для них оставили уголовную ответственность. то есть если сосед даст подзатыльник мужу ему за это административка, а если жена мужу то уголовка.
Тупой или прикидывается тот, кто при росте насилия, одобряет смягчение наказания за насилие. Чтобы устранить несправедливость в применении закона достаточно было не выносить насилие в административку вообще, только тупой может это одобрять. Ну, а сказав А, тупой вынужден говорить Б