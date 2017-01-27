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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, во время телефонного разговора глава российского государства Владимир Путин намерен поздравить Дональда Трампа со вступлением в должность. Об этом пишет РИА "Новости".
Кроме этого, по словам Пескова, главы государств обсудят состояние двусторонних отношений. Также пресс-секретарь напомнил, что это их первый разговор после того, как Трамп вступил в должность. Песков призвал не возлагать больших надежд на эти переговоры.
"Это первый телефонный контакт уже после вступления в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится. Посмотрим, давайте просто наберемся терпения. Мы дадим сообщение о результатах этого разговора", — сказал он.
Напомним, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом назначен на 28 января.
Комментарии
Все примерно будет так: Путин позвонит, попросит снять санкции. Трамп скажет, давай меняться, я снимаю санкции (бумаги готовы, ждут моей подписи) а ты сливаешь Асада. Путин Асада слить не сможет, потому, что на Асаде как на последней ниточке держится его дутый рейтинг и Трамп став ЧМОм откажется снимать санкции и на этой печальной новости западные инвестфонды начнут выносить ОФЗ
Есть три варанта: в пользу Трампа В пользу Путина промежуточный вариант.
Но ни одного варианта в пользу граждан России.
"Толоконников", ой-йяй-йой, какой высокий слог и всё мимо кассы.
ЗЫ Усатый же сказал "наберитесь терпения"
An Vlad зарегистрированный 27 января 2017 г. 22:14 Все примерно будет так: Путин позвонит, попросит снять санкции. Трамп скажет, давай меняться, я снимаю санкции (бумаги готовы, ждут моей подписи) а ты сливаешь Асада.
Туповатый вариант разговора, если учесть что санкции введены не из-за Асада, а из-за Украины. И снятие санкций нам нужно раз в 10 меньше, чем цена на нефть, а это в разговоре обсудить не возможно. Поэтому предлагать будет Трамп, как представитель стороны - инициатора санкций, а Путин будет соглашаться или не соглашаться и выдвигать встречные предложения. С Хилари и такого разговора бы не было, есть деловой человек, а есть тупая баба. С деловым хотя бы есть шанс. Не сейчас так через год
Беда пришла скакуны ,наш друг товарищ и брат Дональд Трамп заявил, что вести речь об отмене антироссийских санкций пока еще "очень, очень рано".
Сколько пророкоф Маисееф и Ванг понабежало,засуньте свои пальцы на пару мимут,в расплавленный свинец,авось,полегчает с видениями!
Трампоскакун 28 января 2017 г. 08:49 Беда пришла скакуны ,наш друг товарищ и брат Дональд Трамп заявил, что вести речь об отмене антироссийских санкций пока еще "очень, очень рано".
Настоящая беда пришла бы с Хилари, там речь об этом даже бы не поднималась. Только усилить могла. Тем более до сих пор не понятно на что и как санкции влияют. Нефть - 55, в бюджете заложено - 40, доллар падает, есть время подождать, а то может и снимать не надо?
что могут обсуждать хозяин с вассалом? один дает указания, другой раболепно внимает.
Пацифист 28 января 2017 г. 11:12 что могут обсуждать хозяин с вассалом? один дает указания, другой раболепно внимает
Поэтому и обсуждает, что это чуть ли не единственный случай, когда указания не прокатывают. Обама со своими указаниями обжегся, Трамп решил пообсуждать. Хотя соглашусь, им это в новинку, им почти весь мир раболепно внимает. Но есть исключения - приходится обсуждать