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Следователи задержали жителя Красноярского края, которого подозревают в изнасиловании собственной 14-летней дочери. Об этом пишет "Лайф".
Как пишет издание, девочка никогда не видела своего отца. Она тайком от матери узнала его адрес и поехала к нему, чтобы познакомиться. В гости к папе в село Каратузское девочка приехала без предупреждения и никому не сказав о планируемой поездке.
Мужчина воспользовался тем, что дома никого не было, и изнасиловал подростка. Когда девочка вернулась домой, то все рассказала матери, та написала заявление в полицию. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
скорее всего она хотела "новый айфон" но никто из тех кто есть не мог это организовать, тут она вспомнила или узнала о существовании биологического папы и поехала с этим предложением к нему - однко там оказался облом и она в отместку придумала сиё действо
Какие-то собственные переживания? Как бабка - уже собственную версию построил. Ну ведь фу-фу-фу таким быть.
ужасно. но хоть не убил
Пионер зарегистрированный 27 января 2017 г. 20:27 Какие-то собственные переживания?
Тут как бы тоже есть версия не претендующая на достоверность (я же не Ванга). "Месный" возможно тоже в детстве хотел самокат и поехал так же в деревню...
В версии местного что-то есть, ну или отец уж совсем дикий какой-то.
видится мне, что мама мутит воду "на почве личной неприязни", так сказать
Мамаша трясет денег для шантажа подослала дочь,, типичная абсолютно ситуация.
История гадость, а 20-21, 11-40, 11-57, 13-31 поражают мерзостью