Иллюстрации из открытых источников
Пользователи российского сегмента глобальной сети в последнее время активно делятся новым достоянием интернета – мемом "Ждун".
Некое милое существо взирает на вас с экрана монитора и адресует вам до боли знакомый месседж наподобие: "Я что-то нажала и все исчезло", "А что тут надо делать?" и так далее.
Как выяснилось, основой "Ждуна" стала скульптура Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), созданная художницей Маргрит ван Брифорт из Нидерландов.
Сама автор объяснила свое творение тем, что она долго наблюдала за детьми в очереди к врачу, а затем решила создать скульптуру, передающую настроение этого процесса. Итог ее работы получил многозначительное название "Ждун".
Однако среди пользователей рунета данная скульптура превратилась в мем, получив иное наполнение, затрагивающее самые разные, но типичные и знакомые жизненные ситуации, иллюстрируя некоего офисного сотрудника, ничего не понимающего в компьютерах, тещу, приехавшую в гости, и так далее по списку.
В данные момент популярность "Ждуна" в российском его прочтении зашкаливает – сетевое сообщество каждый день помещает милейшее существо в новые бытовые контексты.
Комментарии
Интересно что она тут создала это же морской слон.
И где зашкаливает ни разу не видел