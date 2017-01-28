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Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии обвинила РФ в привлечении спецслужб для вмешательства в работу Нобелевского комитета. В частности, предполагается, что Россия пыталась помешать присуждению Нобелевской премии мира украинскому лидеру Петру Порошенко в 2015 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Норвежскую государственную телерадиокомпанию NRK.

Так, журналистам NRC в полицейской службе безопасности заявили, что с целью дискредитировать президента Украины в сети обнародовали письмо за подписью спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана к поверенному в делах Соединенных Штатов в Норвегии. В письме говорилось, что американские дипломаты получили поддержку двух из пяти членов Нобелевского комитета, но Порошенко очень важно "получить гарантии" присуждения награды. Телерадиокомпания подчеркивает, что американское посольство и Верховная рада Украины опровергли подлинность письма Гройсмана.

Спустя две недели после его публикации в офис к секретарю комитета и директору Норвежского нобелевского института Улаву Ньелстаду пришли двое представителей российского посольства. Ньелстад заявил, что это была "абсурдная" встреча, после которой он обратился в ПСБ. Сотрудник службы безопасности Арне Хеугстейл заявил NRK, что норвежским спецслужбам удалось установить, что одним из дипломатов РФ на встрече с Ньелстадом являлся офицером Службы внешней разведки России. По его словам, визит был операцией с целью повлиять на решение члена комитета.

Посольство РФ направило в телерадиокомпанию письменный комментарий, в котором выразило несогласие с данными выводами, отметив, что попытка ПСБ выставить "рутинную дипломатическую работу" операцией спецслужб похожа на паранойю. В посольстве подчеркнули, что "сбор и анализ информации о внешней и внутренней политике и обмен мнениями" — это важная часть каждодневной работы дипломатов всех стран.

В комментарии отмечается, что все встречи с представителями Нобелевского комитета, в том числе и упомянутая, проводились именно с такими целями.