Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула сообщили о двойном ДТП на одном участке улицы Попова. Сообщение об аварии появилось в группе Barnaul 22 "ВКонтакте".
Уточняется, что машины столкнулись в районе остановки ЗКПД. На дороге в одном направлении столкнулись фура с иномаркой, а напротив них — два легковых автомобиля, которые ехали в другую сторону, пишут очевидцы.
По словам подписчиков сообщества, объезд на данном участке возможен лишь по обочине, поэтому они рекомендуют искать пути объезда.
Комментарии
У дураков явно обострение утром было. Спокойно ехать невозможно - только успевай уворачиваться.
Я понял джип въехал в фуру, они перегородили полосу, их начали объезжать и встретились на встречке, перегородили вторую полосу. Теперь все, полос больше нет